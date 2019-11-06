В Алтайском крае стартовал пилотный проект "#шагнавстречу", который должен помочь семьям с особенными детьми получить всю необходимую социальную поддержку и включиться в активную общественную жизнь. До конца 2020 года в регионе создадут единую систему взаимодействия между органами исполнительной власти, общественными организациями и семьями, воспитывающими детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна.

Старт "#шагнавстречу" был дан в июле, когда министерство социальной защиты Алтайского края подписало соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На грантовые средства Фонда - семь миллионов руб-лей - в регионе разрабатывают сайт и мобильное приложение для родителей, оснащают группы кратковременного пребывания детей в учреждениях социального обслуживания, обучают специалистов и волонтеров для работы с такими семьями, а также организуют диспетчерскую службу, где они могут узнать все о социальных, медицинских, образовательных услугах и льготах, которые им положены.

Единую систему помощи семьям, воспитывающим особенных детей, пока создают в пяти городах - Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Славгороде, Камнена-Оби и в пяти районах - Баевском, Бурлинском, Быстроистокском, Косихинском и Красногорском.

В дальнейшем опыт, накопленный в этих муниципалитетах, будет распространен на все территории Алтайского края и передан в другие регионы страны.

- В этой работе задействованы не только специалисты социальных служб, - отметили в министерстве социальной защиты Алтайского края. - Но и коллеги из Алтайского государственного университета, краевых министерства здравоохранения и министерства образования и науки. А также общественные организации, объединяющие родителей, которые воспитывают детей с ментальными нарушениями и детей с синдромом Дауна - "Незабудка", "Ступени", "Солнечный круг", "Много деток - хорошо!", "Дети-ангелы", при участии Краевого совета женщин и Краевого совета отцов Алтайского края.

Так, региональное отделение Всероссийской общественной организации "Много деток - хорошо!" занимается подготовкой волонтеров и проводит обучающие семинары для родителей.

- Волонтеров мы учим, как правильно общаться с особенными детьми, какую помощь им можно оказать, - рассказала руководитель НКО Светлана Литвинова. - Очень важно, чтобы институт добровольных помощников в крае развивался. Волонтеры горят желанием помочь. Среди них не только молодежь - школьники, студенты, но и люди "серебряного" возраста. Они могут присмотреть за детьми, помочь по хозяйству, организовать культурные и спортивные мероприятия. Главное, чтобы такая помощь была востребована.

Проводя в городах и районах семинары для родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, специалисты и общественники часто сталкиваются с тем, что многие из них не знают, куда обратиться за помощью, не общаются друг с другом, не обмениваются опытом. Проект "#шагнавстречу" как раз направлен на то, чтобы такие семьи могли узнать все о реабилитации детей, о социальной поддержке, научиться взаимодействовать друг с другом и с теми, кто может им помочь.

- Проект очень своевременный, он действительно нужен, особенно для сельских территорий - об этом говорят сами родители, - подчеркивает Светлана Литвинова. - Многие пока не привыкли к такому вниманию, и наша задача - научить их быть более активными. Мы видим, что после семинаров родители создают сообщества в соцсетях, начинают общаться, ходить на совместные мероприятия.

Так, в Славгороде, Бурле, Камне-на-Оби, Новоалтайске и Бийске уже действуют родительские сообщества, в том числе и в социальных сетях, где участники активно общаются и поддерживают друг друга, взаимодействуют с волонтерскими и добровольческими объединениями. Кроме того, в "Инстаграм" начал действовать официальный аккаунт: shagnavstrechu22, в котором размещается информация о реализации проекта - здесь участники могут задавать вопросы и вносить предложения.

Сейчас закупается специальное оборудование, в центрах социального обслуживания организуют комнаты кратко-временного пребывания детей с ментальными нарушениями. Такую форму поддержки особенно оценили одинокие мамы. Это позволит им высвободить несколько часов, чтобы заняться семейными, общественными делами. В это время ребенок с особыми потребностями будет не просто под присмотром, он будет вовлечен в реабилитационные игры и занятия под наблюдением квалифицированных специалистов.

Комментарий

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:

- За полтора года нам предстоит создать в крае реально работающую систему информирования родителей о возможностях, которые сегодня есть в сфере реабилитации детей. Для этого мы будем использовать все современные электронные ресурсы - сайт, мобильные приложения с функцией навигатора услуг, онлайн-сервисы. Но, кроме того, нужно активизировать и ближайшее социальное окружение семей, в которых воспитываются особенные дети.

Выстроить эффективное взаимодействие социальных структур, общественников, волонтеров с такими семьями. Ресурсов для организации соседской помощи в Алтайском крае достаточно - в каждом муниципалитете сегодня работают советы женщин, советы отцов, другие общественные организации.

Кстати

Пилотный проект "#шагнавстречу" делегация Алтайского края представила на Х Всероссийской выставке-форуме "Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие Детства", который прошел в Калужской области. Он получил высокую оценку экспертов Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

На правах рекламы