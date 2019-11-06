Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле

Первый в 2020 году запуск ракеты "Союз" с Восточного запланирован на апрель, сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома.

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- "Союз" мощнее "Ангары", - пояснил Рогозин. - Замена никак не связана с производственным планом Роскосмоса. Мы меняем ракеты, когда считаем нужным.

При этом в Роскосмосе пояснили, что не отказываются от "Ангары", летные испытания которой продолжатся, а серийное производство начнется в 2023 году в Омске.