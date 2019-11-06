Почему в биографии Михаила Калашникова немало белых пятен

В Алтайском крае, на малой родине Михаила Тимофеевича Калашникова, отметили столетний юбилей знаменитого конструктора-оружейника. Оказалось, что даже в относительно недавних событиях ХХ века историкам разобраться непросто.

Человек мира

В Барнауле на выставке "Михаил Калашников. Человек мира" были представлены фотографии Михаила Тимофеевича в разные периоды его жизни и более трех десятков образцов сувенирного оружия из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Пожалуй, наибольшее впечатление на посетителей произвела копия шпаги Симона Боливара - национального героя сразу нескольких стран Южной Америки. Эту шпагу уроженец Алтая получил из рук президента Венесуэлы Уго Чавеса. Интересны и две сувенирные кружки из США, подаренные "отцом" автоматической винтовки М-16 Юджином Стоунером.

- Во всех рейтингах автомат Калашникова занимает первое место по надежности и простоте эксплуатации. Он одинаково хорош в мороз и жару, это очень неприхотливое оружие. В то же время М-16 лучше в таком компоненте, как точность стрельбы. И наш земляк это признавал. Когда о нем в США вышла книга, и он получил подарочный образец, то изъявил желание выучить английский, - сообщила сотрудница Алтайского краеведческого музея Светлана Головеева.

Кульминацией торжеств на Алтае стало открытие в селе Курья реконструированного храма Знамения Пресвятой Богородицы, где Мишу Калашникова крестили в детстве. Храм был построен в честь иконы Божьей Матери "Знамение" в 1909 году. В 1936-м культовое здание превратили в зернохранилище, позже здесь размещался районный ДК. В 2012 году здание вернули церкви и через два года здесь начались восстановительные работы.

Для оформления Знаменского храма использовали работы мастеров со всей России. Среди изделий знаменитого Колыванского камнерезного завода - престол с мозаичными иконами на евангельские темы, жертвенник из ревневской яшмы, горнее место, пять больших мозаичных икон, центральный аналой с сенью. Иконостас выполнен в мастерской "Палехский иконостас" Ивановской области. Благовест, главный колокол, отлили воронежские мастера. На звоннице есть еще семь малых колоколов. В нижней части храма, под алтарем, сохранили прежний вид старинной кладки.

Он был старше?

Во время юбилейных торжеств выяснилось, что официальная дата рождения легендарного оружейника не соответствует действительности. На Всероссийской научно-практической конференции "Личность и время. Алтайский край и военная безопасность страны" об этом заявил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Анатолий Муравлев.

- Во всех официальных документах Михаила Калашникова датой его рождения считается 10 ноября 1919 года. Но в метрической книге Знаменской церкви села Курьинского Курьинской волости Змеиногорского уезда Томской губернии за 1917 год имеется запись о том, что 18 февраля 1917 года у православных крестьян Тимофея Александровича Калашникова и его законной жены Александры Фроловны, родился сын, крещеный в Знаменской церкви 19 февраля и названный Михаилом в честь святого князя Михаила. 1917-й, как год рождения Михаила Калашникова, обозначен и в переписном листе Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи, проводившейся в конце того же года. На тот момент в семье 36-летних Тимофея и Александры Калашниковых уже было шестеро детей, в том числе и маленький Миша, - поясняет Анатолий Муравлев.

Краевед разыскал еще один документ. В "Списке лиц, подлежащих к высылке кулацких хозяйств" из села Курья, датированном 1930 годом, также значится, что будущий конструктор рожден в 1917 году.

- Рождение Михаила Калашникова 18 февраля (по новому летоисчислению - 3 марта) 1917 года подтвердила мне его родная племянница Ольга Викторовна Алейникова, которая приезжала в Курью пять лет. Вот отрывок из того интервью:

- Папка был очень похож на дядю Мишу - прямо как близнецы. На фотографии они словно копия друг друга.

- Но ваш отец Виктор Тимофеевич был намного старше Михаила Тимофеевича?

- Да, на десять лет. Папка - с 1907 года, а дядя Миша - с 1917 года.

- Выходит, вы, родственники Михаила Тимофеевича, знали, что ваш дядя на два года старше "официального" возраста?

- Конечно.

Анатолий Муравлев отмечает, что одним из первых обратил внимание на путаницу в биографии руководитель Алтайского краевого государственного архива Владимир Петренко. Произошло это еще в 1980-е годы. Сохранилась переписка Петренко с Калашниковым, где руководитель архива настойчиво спрашивал Михаила Тимофеевича о дате его рождения. В сентябре 1988 года Калашников ответил в письме: "Уважаемый Владимир Сергеевич! Перед самым отъездом в Москву я получил от вас второе письмо с фотографиями и вопросом о дне рождения. Фотографии - это добрая память о поездке на родину и о памятной встрече с работниками краевого архива. Относительно дня рождения, то он остается прежним - 10 ноября".

По сути, вопрос о дате рождения знаменитого конструктора остается открытым. Перепроверить сведения невозможно - метрических книг Знаменской церкви за 1919-1922 годы нет в Центре хранения архивного фонда Алтайского края. Скорей всего, их уничтожили в богоборческом угаре начала тридцатых годов.

Подделал печать, чтобы получить паспорт

Откуда же взялись разночтения? Калашников в свое время рассказал, как, находясь в ссылке (в которую отправили раскулаченную семью), изготовил поддельную печать и нанес ее оттиск на бланк справки из комендатуры, благодаря чему спецпоселенец, нелегально вернувшись в Курью, смог получить паспорт. Это дало возможность устроиться на железнодорожную станцию, вступить в комсомол, служить в армии и работать в секретных КБ оборонных заводов. Для "омолаживания" себя на два с половиной года была веская причина. Семья высланных "кулаков" Калашниковых была отправлена в Нарымский край, и Миша из-за этого пропустил свой срок призыва в РККА. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР 1936 года, граждане призывались к отбыванию действительной военной службы в РККА по достижении девятнадцати лет.

- Нетрудно подсчитать, что Калашникову, если он родился 3 марта 1917 года, в 1938 году исполнился 21 год. За "уклонение" от призыва юноше грозило до пяти лет заключения. Плюс ему могли добавить срок за побег из ссылки. Если же считать датой рождения 10 ноября 1919 года, то Калашников надел солдатскую шинель аккурат в девятнадцать лет. Позже, когда стало известно о другом дне рождения, Михаил Тимофеевич рассудил, что ничего менять не стоит. Оно и верно: иначе пришлось бы переписывать все документы, вот так почти всю жизнь "засекреченный" Михаил Калашников вынужден был скрывать от бдительных кадровиков, что его в юности репрессировали, - отмечает краевед Муравлев.

Родственники Михаила Тимофеевича по-разному относятся к почти детективной истории с датами его рождения.

- Мне известно, что Елена Михайловна, дочь Калашникова, не поддерживает мое расследование, но это ее право, - признает краевед. - Зато алтайские племянники, хорошо знавшие Михаила Тимофеевича, ничего плохого в нем не видят. Возрастные разночтения в документах того времени - не такая уж большая редкость. Они были особенно распространены в войну, когда молодежь, рвавшаяся на фронт, приписывала недостающие для призыва в армию месяцы и годы. У многих знаменитостей такая же путаница. Например, Cталин по официальным данным, родился 21 декабря 1879 года в городе Гори Тифлисской губернии. Но в книге регистраций Успенского собора Гори сохранилась запись: "Родился 6 декабря 1878 г., крещен 17 декабря".

Между тем

Впрочем, дата рождения - не единственный спорный момент в биографии знаменитого сибиряка. Исследователи спорят, сколько братьев и сестер было у Михаила Калашникова? В опубликованных источниках совпадает только то, что из всех родившихся в семье выжили восемь детей, а сколько умерло - с этим разночтения. Анатолий Муравлев по этому поводу отмечает, что все Калашниковы (не считая погибших на войне Ивана и Андрея), как правило, жили довольно долго: от 63 лет - Николай Тимофеевич, до 91 года - Агафья Тимофеевна Овчинникова и 94 (или 96?) лет - Михаил Тимофеевич. Другой дискуссионный вопрос: сколько классов окончил конструктор-самородок - четыре, семь, десять?

- В "Записках конструктора-оружейника" о своих жизненных университетах Калашников написал: "Мне довелось окончить, как я их называю, две академии. Первая - армия, в рядах которой я стал конструктором. Вторая - завод, где совершенствовался как разработчик оружия". Пожалуй, это самый точный и исчерпывающий ответ на все вопросы о его образовании, - считает Анатолий Муравлев.