В ряде районов Новосибирской области остро стоит проблема оказания жизненно важной медицинской услуги - гемодиализа. Те, кто в ней нуждаются, вынуждены проходить настоящий квест. На это обратили внимание участники совета по взаимодействию Законодательного собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов.

Председатель Совета депутатов Ордынского района Алла Трифонова привела несколько цифр на заседании совета. По данным медицинской информационной системы Новосибирской области, в регионе заместительную почечную терапию методом гемодиализа получают 747 пациентов, из них 33 процента проживает в районах области (246 человек). Ежегодно число нуждающихся в гемодиализе увеличивается - за три последних года прирост составил 160 человек.

Пациенты добираются к месту оказания медуслуги самостоятельно. Если в областном центре есть социальное такси, то из районов люди едут, кто как сможет - рейсовыми автобусами, на такси, личном транспорте, по железной дороге. Некоторые кооперируются и едут на одной машине. А кто-то после четырехчасовой процедуры самостоятельно добирается через весь город до автовокзала и там ждет автобуса. При этом возмещение транспортных расходов пациентов из Фонда ОМС не предусмотрено. Затраты на проезд для жителей районов составляют от 180 до 7 200 рублей в неделю. Ситуация усугубляется зимой.

- Помимо компенсации транспортных расходов, необходимо организовать медицинское сопровождение пациентов с хронической почечной недостаточностью во время их поездки в диализные центры. Возможно, стоит рассмотреть вопрос о предоставлении мест в гостиницах или создании социальных гостиниц, - предложила Алла Трифонова.

Сегодня заместительную почечную терапию в виде гемодиализа в основном оказывают частные медцентры за счет средств ФОМС. И в дальнейшем областной минздрав планирует привлечь коммерческие организации для открытия филиалов диализных центров на базе ЦРБ.

Председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива это крайне возмутило. Он обратился к министру здравоохранения региона Константину Хальзову с вопросами: почему такая жизненно важная медицинская помощь отдана на откуп коммерсантов и аутсорсинг, почему не строят дополнительные центры за счет бюджета?

- Недопустимо все отдавать частникам, недопустимо так обращаться с людьми, которым и без того нелегко. Мы должны сделать так, чтобы помощь стала доступной для всех, - отметил Андрей Шимкив.

По словам министра Константина Хальзова, минздрав совместно с минфином области рассмотрел несколько направлений решения проблемы. Однако создание на базе ЦРБ диализных кабинетов тормозит дефицит сертифицированных специалистов, а финансирование транспортировки пациентов диализными центрами не устроило последних.

Участники заседания совета поручили региональному минздраву проработать вопрос компенсации проезда пациентам до места получения процедуры гемодиализа и обратно, а также просчитать стоимость открытия центров гемодиализа в районных больницах. По общему мнению, эту услугу должны оказывать медучреждения муниципальной сети, для чего необходимо закупать оборудование и транспорт для доставки пациентов.

Кстати

Еще один важный вопрос, который рассмотрели участники заседания, касался строительства служебного жилья. Председатель комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский напомнил, что регион реализует пилотный проект, когда вместо субсидий работник получает готовое жилье. Однако темпы его реализации оставляют желать лучшего. В районах отсутствуют подготовленные для застройки земельные участки, также тормозят процесс длительное согласование документов с естественными монополиями и дефицит строительной инфраструктуры, когда материалы везут из областного центра или из других регионов. Есть проблемы и с недобросовестными застройщиками. Как сообщил министр строительства региона Игорь Шмидт, ведомство подготовило несколько типовых проектов строительства малоэтажного жилья. Это 12-квартирный дом, который можно построить из кирпича или панелей. Сейчас ведется строительство пяти таких домов, до конца года появятся еще несколько объектов. В программе участвуют Черепановский, Мошковский, Маслянинский, Тогучинский и Чановский районы.