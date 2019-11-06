- Вовремя ты, корреспондент, будешь помогать гроб грузить, - по-деловому встретил меня Артем Юткин, приехавший на станцию на лошади с повозкой.

Главная достопримечательность в Суранове - водонапорная башня. Ей 130 лет, еще купцы местные строили. Стоит целехонькая, сверху резьба по дереву, за столько времени ни разу не поломалась, а ведь никто не чинил, не реставрировал. Воду вот только из нее уже не пьют. Цистерна внутри грязная, нечищеная, тонны дохлых мух, говорят, в воде плавают. Фото: Олег Кармаза

- Что, прямо в электричку? - пугаюсь я.

- Не, на повозку. Покойницу решили в морг не везти, ей, почитай, 80 годков уже. Сразу на кладбище.

Я сажусь на катафалк, проще говоря, на ту самую повозку без боковин - и мы трогаемся в путь. Ласточка, 20-летняя кобыла, недовольно фыркает и потихоньку, как-то даже скорбно, начинает движение. Почему потихоньку, я понимаю через десяток метров. Дорога разбита так, что меня швыряет из стороны в сторону как игрушку. На очередной яме повозка ныряет вниз, потом резко вверх. Я падаю в грязь на дорогу, матерясь и подбирая фотоаппарат, барсетку и блокнот.

- Сразу видать, не здешний, - мрачно комментирует Артем. - Если будешь вываливаться на всякой рытвине - мы так к вечеру только до покойницы доедем.

На полпути я, как ни стараюсь уцепиться за фанерный настил, на очередной прямо-таки Марианской впадине с интеллигентным воплем "... твою!" вновь слетаю с повозки. "Ну вот что... - тяжело вздыхает Артем. - Давай-ка ты пешком. Видишь вдали дом по левую сторону? Где народ стоит? Чеши прямо туда".

"Чешу" на полной за повозкой. Возле дома, тихо переговариваясь, стоят родственники умершей Тамары Макрушиной. Той самой пенсионерки, которая и взорвала местный интернет, поведав заезжему блогеру, как живут-доживают в поселке две сотни пенсионеров и как возят покойников на электричках. "А что, для нас это дело привычное, - рассказывала Тамара Павловна. - 15 лет, почитай, так возим. Дорог же нет никаких. Только вдоль железнодорожной насыпи. А там и ямы такие, не приведи Господь, и осенью-весной распутица страшная".

Местные власти из города Тайги, к которому административно относится Сураново, поспешили заявить, что, во-первых, никто и никогда здесь умерших в электричках не перевозил, а во-вторых, они сейчас же потребуют от РЖД, чтобы в поездах запретили подобные "несусветности".

Местные власти поспешили заявить, что, во-первых, никто и никогда здесь трупы в электричках не перевозил, а, во-вторых, они сейчас же прекратят эту "дикую" практику

- И как, запретили? - спрашиваю у сына Тамары Павловны Виктора.

Он грустно усмехается: "Ага. Сказали, чтоб не возили покойников. Пока. А как их тогда транспортировать? Я вот сейчас маме гроб вез из Тайги сюда, так несколько раз машину из ям вытаскивал. Думал, застряну намертво. А зимой знаете, как здесь хоронят? Сам видел, когда из Томска в гости приезжал. Везут два старичка на лыжах большой ржавый железный лист. А на нем гроб стоит. Вот они и тянут его изо всех сил до кладбища".

У Людмилы Лебедевой сын умерв День Победы. Тело из морга выгрузили на перрон - и уехали. Фото: Олег Кармаза

Женщина в темной куртке пристально всматривается в меня. Быстро подходит: "Вы откуда? Из газеты? А кто вам сообщил про похороны?"

Долго читает удостоверение, потом представляется: "Старшая по поселку Коряковцева Ольга Викторовна. Ну что, давайте смотреть поселок". Вот школа, видите, как вокруг все чисто? 14 детишек учатся. А вот новый фельдшерский пункт, как покрашен, да? Вот клуб, старый, но ведь клуб, правда? А вот дорога. Ну и что - вдоль насыпи? Проехать-то можно. Не всегда - вы правы. Зато электричка ходит два раза в день. Поезд Анапа - Томск раз в сутки проезжает. В окнах все такие загорелые... В общем, живем, не тужим. Покойники в электричках? Да вы что?! Нет, ну, раз-другой было, но на этом все. Слежу строго. Пусть только попробуют!

Через полчаса пересказываю все это Артему. Он в первый раз за все время заливисто хохочет: "Клуб открывается только один раз в месяц - 4-го числа, когда пенсию привозят. Фельдшерский пункт с зимы стоит, никак не достроят. Насчет дороги... Садись в повозку, покажу кое-что..."

Я вежливо отказываюсь, вдруг опять, дескать, навернусь. Хотя на самом деле не очень-то хочется садиться туда, где только что гроб стоял. Конечно, столичные штучки, рефлексия московская. Проще надо быть, проще. Ко всему относиться так, как тот же Артем. В свои 37 лет он и главный похоронщик в селе, и помощник по дровам, и санитар, и даже акушер, если что. Но тут же ловлю себя на мысли, что для меня все вокруг, как Зазеркалье. Как другой мир совершенно, другая планета.

С языка непроизвольно срывается вопрос: "Слушай, а как вы здесь живете-то?" Артем усмехается: "Как, как... Выживаем. А большинство доживает. Доживало тут у нас..."

Вы когда-нибудь видели марсианские впадины? Я тоже нет. Но уверен: они точно такие же, как ямы, которые показал мне Артем на дороге по направлению к разъезду. "Здесь трактор "Кировец" в 10 тонн становится на дыбы, когда переезжает их, - снова усмехается он. - Можешь такое представить? Водитель, как каскадер. Чуть зазевался - все, трактор опрокидывается!"

В поселке вижу древнюю грузовую машину. Едет тихо, постоянно тормозя. Но едет все же. И дорога вроде без космических впадин. "Ее, наверное, недавно отстроили?" - интересуюсь. "Ага. Отстроили... - улыбается мой провожатый. - Смотри, видишь, гора веток лежит? Вот под ними как раз и была дорога. Там ямы огромные. Все жаловались: дескать, даже летом, когда все сухо, по дороге не проедешь. Приехало начальство. Посмотрело и говорит: "Засыпьте ямы ветками и езжайте рядом по тропинке, где все ходят. Со временем тут новая дорога образуется". Засыпали. Ходить начали по веткам, а ездим по тропинке".

Возле одного из вросших в землю домов меня останавливает пенсионерка, 72-летняя Людмила Лебедева: "У меня в прошлом году, в День Победы, сын Виталик умер. Так его, как обычно, отправили в морг в Анжеро-Судженск. А обратно привезли на электричке, скинули гроб с телом на платформу - и уехали. Спасибо Артему, он с Ласточкой Виталика забрал, на кладбище отвез. Поблагодарите его и Ласточку через газету, очень прошу".

Ласточку здесь любят все. Проходя мимо, каждый норовит угостить ее хоть яблочком, хоть ломтем черного хлеба. Она всем кивает. "Лапушка наша, - гладят ее старики. - Ты уж не болей, не старься - кто нас тогда на кладбище отвезет? На тебя вся надежда".

И точно: больше - не на кого.

Умельцы

Техника с Луны

Каково же было мое изумление, когда в одном из сурановских дворов я увидел "Луноход-1"! Точь-в-точь. Такие же колеса, передок, форма кузова.

"Нравится?" - раздалось из-за забора. Я повернул голову. Не молодой уже мужчина победно смотрел на меня. "Да где ж вы эту махину достали, - вырвалось, - из космоса, что ли?" "Почти, - заулыбался он. - Сам собрал". Отрекомендовался: "Колчанов Григорий Федорович, 73 года. В Суранове уже 58 лет. Шесть классов образования, электрослесарь. Еще вопросы будут?"

Фото: Олег Кармаза

"Покататься бы..." - выдохнул я. "Прошу", - распахнул он калитку. Вездеход взревел так, что можно было подумать: мотор у него от танка. "Не сочиняйте, - остудил мой восторг Григорий Федорович. - Двигатель от мотоблока для вспашки земли, старый, бэушный, купил за копейки на рынке. Ходовая от "УАЗа", колеса от "ЗИЛа". Все на помойке нашел. С колес верхнюю резину срезал - на 20 кило легче стали, поди плохо для вездехода? Нам, как гробы запретили в электричках перевозить, надо было что-то с транспортом придумать. Если распутица или снег по пояс - как покойничков в морг доставить? Ну я и порешил: сделаю катафалк. Чтоб и гроб куда надо, и за кедровыми шишками в лес съездить".