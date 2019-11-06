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06.11.2019 12:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Встречное движение

Республика Казахстан была и остается ключевым партнером Омской области
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Спецвыпуск № 249(8007)
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о динамике экономического взаимодействия региона с Казахстаном.
Александр Бурков (в центре) уверен, что сотрудничество Омской области и Казахстана развивается в верном направлении. Фото: Правительство Омской области Александр Бурков (в центре) уверен, что сотрудничество Омской области и Казахстана развивается в верном направлении. Фото: Правительство Омской области
Александр Бурков (в центре) уверен, что сотрудничество Омской области и Казахстана развивается в верном направлении. Фото: Правительство Омской области

Почему именно Омск стал местом проведения XVI форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России?

Александр Бурков: Омская область - приграничный регион. Мы давно и успешно взаимодействуем с Казахстаном во всех сферах. У нас налажены взаимные поставки промышленной продукции и продовольствия. На территории региона действует без малого две сотни компаний, открытых с участием казахстанского капитала. В свою очередь и омские организации, занимающиеся производством и ремонтом оборудования, создают в Казахстане свои представительства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Кроме того, наши предприниматели открывают в регионах республики супермаркеты. НПО "Мир", например, сотрудничает с предприятиями Казахстана в сфере энергетики. В сельском хозяйстве ведется совместная научная работа по испытанию и созданию новых сортов зерновых. Казахские студенты выбирают омские вузы для получения профессионального образования. Востребованы у граждан республики и омские медицинские учреждения, в том числе те, где оказывают высокотехнологичную помощь.

Перечислять все точки соприкосновения нашей области с регионами Казахстана можно долго. Мы готовы делиться своим опытом взаимодействия республикой с другими российскими регионами. И форум - хорошая площадка для этого. Решение провести его в Омской области - большой аванс доверия со стороны президента Владимира Путина. Мы постарались как следует подготовить город к приему гостей. Уверен, международное мероприятие пройдет на должном уровне.

Какие отрасли наиболее перспективны для инвестиций и совместных проектов?

Александр Бурков: С приграничными регионами Казахстана мы сотрудничаем по широкому спектру направлений. Нам важно продолжать тесное партнерство с этим государством. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимных поставок продовольствия, создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства и обрабатывающих производств, активном развитии медицинского и образовательного туризма.

Какова динамика экономического взаимодействия региона с республикой?

Александр Бурков: По экономическим показателям Казахстан на протяжении многих лет находится на первом месте среди девяноста стран, с которыми сотрудничает Омская область. В прошлом году наш внешнеторговый оборот достиг почти 280 миллионов долларов. А за первое полугодие 2019-го уже превысил 160 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост показателей составил двадцать процентов. Объем экспорта Омской области в Казахстан немного превышает импорт.

Какие омские продукты имеют наиболее высокий экспортный потенциал?

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Александр Бурков: В структуре экспорта Омской области в Казахстан преобладают изделия машиностроения. Мы активно вывозим оборудование для производства продуктов, насосы, обрабатывающие станки, контрольно-измерительные приборы, отопительные котлы, системы и средства связи. Кроме того, большим спросом в Казахстане пользуется сельхозтехника омского производства. На втором месте в структуре нашего экспорта - продукты питания и сельскохозяйственное сырье: злаковые, семена рапса, подсолнечника, льна. И, конечно, мы, являясь одним из центров российской нефтехимии, активно экспортируем в регионы Казахстана продукцию этой отрасли.

Омское правительство выступает в роли организатора форума. Каких результатов вы ждете?

Александр Бурков: Нам важно позиционировать регион в качестве площадки для проведения крупных, значимых мероприятий международного масштаба. Это необходимо для формирования позитивного имиджа Омской области, привлечения инвесторов. А инвестиции - это повышение уровня жизни, новые рабочие места и достойная зарплата.

Кроме того, такие события важны для преображения облика города. В рамках подготовки к форуму идет ремонт дорог и фасадов домов, работа по модернизации уличного освещения и созданию комфортной городской среды.

Мы надеемся, что форум не только укрепит уже сложившиеся связи с Казахстаном, но и откроет новые перспективы для сотрудничества. Республика была и остается стратегическим партнером Омской области. При этом потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан - есть куда стремиться.

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