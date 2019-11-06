Накануне XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состояние и потенциал промышленной кооперации Российской Федерации и Республики Казахстан прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- У России и Казахстана обширные связи практически во всех сферах экономики, проще было бы перечислить отрасли, в которых мы пока не сотрудничаем. Объем товарооборота между нашими странами постоянно растет, хотя и не такими большими темпами - из-за изначально высокой базы. В 2018 году, например, он вырос на 4,5 процента, превысив 18 миллиардов долларов. При этом российский экспорт увеличился на четыре процента, вплотную приблизившись к 13 миллиардам долларов. Приятно отметить, что свыше четверти в структуре нашего экспорта составляют машины, оборудование, транспортные средства.

Конечно, нам есть куда расти - потенциал сотрудничества просто огромен. Приведу лишь несколько примеров. "МХК "Еврохим" реализует проект по освоению месторождений фосфоритовых руд и строительству завода по производству минеральных удобрений в городе Каратау. Его продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана и на экспорт в третьи страны, фос-сырье - в Россию.

Наши казахские коллеги проявляют интерес к участию в проекте по созданию турбовинтового регионального самолета на базе научно-технического задела программы Л-610. Новый самолет, рассчитанный на 48 пассажиров, призван заменить Ан-24 и Ан-26-100 на региональных и местных воздушных линиях. Эта машина способна работать на аэродромах с короткими, слабо подготовленными грунтовыми взлетно-посадочными полосами, а это крайне важно для обеспечения транспортной доступности отдаленных районов.

Для развития двустороннего взаимодействия мы предпринимаем шаги, которые ориентированы на долгосрочную перспективу. Так, в апреле нынешнего года была подписана программа совместных действий в области производственной кооперации. Тогда же был утвержден перечень ключевых российско-казахстанских двусторонних проектов в области промышленности и подписан двусторонний план сотрудничества по производственной и научно-технической кооперации предприятий.

В июле мы подписали еще одно важное соглашение - оно предусматривает реализацию на территории Казахстана проектов по производству главной передачи ведущих мостов и чугунного литья для грузовых автомобилей. Планируется создание заводов по производству спецтехники, мостов и чугунного литья. Также будет организован инжиниринговый центр по развитию компетенций технического персонала, повышению квалификации и переквалификации кадров. Этот проект имеет важное значение для развития казахстанских производственных компетенций, создания дополнительных рабочих мест, да и в целом отвечает интересам граждан страны

Факт

В рамках подготовки к форуму глава минпромторга провел рабочую встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым. Омская область является крупным российским центром нефтепереработки и нефтехимии и производит в России каждую десятую автомобильную шину и тонну нефтепродуктов, каждую седьмую тонну полипропилена, каждую третью тонну технического углерода и толуола, половину российского ксилола, каждую пятую тонну бутадиен-(альфаметил) стирольного каучука и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). Для увеличения объемов российско-казахской торговли и развития кооперационных связей с предприятиями Казахстана Омская область пригласила к участию в форуме соответствующие профильные министерства Республики Казахстан и проведет в его рамках соответствующие переговоры.