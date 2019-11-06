С 1 августа 2019 года к исполнению обязанностей консула Республики Казахстан в Омске приступил Сакен Тауекел.

Он имеет пятнадцатилетний опыт дипломатической службы, работал в качестве консула в посольствах Республики Казахстан в Монголии и Республике Польша. Теперь он возглавил Консульство Республики Казахстан в Омске, которое курирует девять субъектов Российской Федерации - Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую, Челябинскую области, Республику Алтай и Алтайский край. Здесь в общей сложности проживает более 184 тысяч казахов.

Первыми впечатлениями и планами Сакен Тауекел поделился с "РГ":

- Впечатления и от округа, и от Омской области, где в дружбе и согласии проживает 120 национальностей, в том числе 83 тысячи казахов, вполне благоприятные. Люди уважают культуру и обычаи населяющих Сибирь и Урал народов. И это хорошая почва для дальнейшего развития добрососедских отношений. Уже сейчас руководители регионов общаются на уровне акиматов, проводят массу мероприятий, договариваются, заключают соглашения, воплощают совместные перспективные проекты. Тем не менее некоторые барьеры существуют, и их надо снижать.

Недавно был назначен почетный консул Республики Казахстан в Тюменской области. Изучается вопрос об открытии почетных консульств в Новосибирской области и Алтайском крае.

Указом президента Республики Казахстан Консульство преобразовано в Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Омске. В настоящее время данный вопрос находится в процессе согласования с российской стороной. Новый статус поможет вывести торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, развитие туризма наших стран на более высокий уровень.

Глобализация, свобода перемещений в рамках Таможенного союза и укрепляющиеся принципы добрососедства дают населению Казахстана новые возможности. В настоящее время в вузах и ссузах России консульского округа Консульства обучается более двадцати тысяч студентов из Республики Казахстан. Растет деловая активность. Поток людей, обращающихся в Консульство Республики Казахстан в Омске и других городах России, из года в год растет, поэтому возникает потребность дальнейшего развития транспортного сообщения, судоходства. Важно сделать границы между государствами, протяженность которых превышает 7,5 тысячи километров, более прозрачными, улучшить пропускную способность таможенных постов, установить здесь современные терминалы, банкоматы, создать комфортные условия

Между тем

Россия и Казахстан готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе. Подписание соглашения запланировано на 7 ноября 2019 года.