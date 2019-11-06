Новости

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь фермерам Иркутской области 12:42
Как Минск украсят к новогодним праздникам 12:40
Пропустивший год Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ с "Ференцварошем" 12:31
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виталий Жигалин 12:29
На севере Москвы Жабенский пруд окрасился в кровавый цвет 12:26
Иран начал подачу газа в ядерные центрифуги на объекте в Фордо 12:25
В вузах и колледжах может появиться новая специальность 12:24
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных 12:19
Девять районов Новгородчины подтопило после сильных ливней 12:18
Сотню авиабомб выпустили Су-34 и Су-24 по мишеням в Зауралье 12:14
У сериала "Диверсант" будет третий сезон 12:14
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента 12:10
Обеспечивающие запуски и посадки "Союзов" машины-амфибии модернизируют 12:08
ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей 12:06
Минск приглашает на вечер памяти Арно Бабаджаняна 12:00
Медведев освободил Логинова от должности замглавы Минприроды РФ 11:57
Израильский самолет в последнем рейсе нарисовал в небе силуэт Boeing 747 11:55
Футболист "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины 11:50
В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков 11:49
СМИ: 36-летняя жена 70-летнего Ричарда Гира вновь беременна 11:39
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти 11:38
В Германии задержали фальшивого медика, погубившую четырех пациентов 11:31
Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком 11:31
Российский боксер Бивол заявил о желании встретиться с Саулем Альваресом 11:30
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 11:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Принцип добрососедства

В Сибири в мире и согласии проживает 120 национальностей
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Спецвыпуск № 249(8007)
С 1 августа 2019 года к исполнению обязанностей консула Республики Казахстан в Омске приступил Сакен Тауекел.
Фото: Светлана Сибина/РГ Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Светлана Сибина/РГ

Он имеет пятнадцатилетний опыт дипломатической службы, работал в качестве консула в посольствах Республики Казахстан в Монголии и Республике Польша. Теперь он возглавил Консульство Республики Казахстан в Омске, которое курирует девять субъектов Российской Федерации - Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую, Челябинскую области, Республику Алтай и Алтайский край. Здесь в общей сложности проживает более 184 тысяч казахов.

Первыми впечатлениями и планами Сакен Тауекел поделился с "РГ":

Регионы Сибири и Казахстана участвуют в программе международной интеграции

- Впечатления и от округа, и от Омской области, где в дружбе и согласии проживает 120 национальностей, в том числе 83 тысячи казахов, вполне благоприятные. Люди уважают культуру и обычаи населяющих Сибирь и Урал народов. И это хорошая почва для дальнейшего развития добрососедских отношений. Уже сейчас руководители регионов общаются на уровне акиматов, проводят массу мероприятий, договариваются, заключают соглашения, воплощают совместные перспективные проекты. Тем не менее некоторые барьеры существуют, и их надо снижать.

Недавно был назначен почетный консул Республики Казахстан в Тюменской области. Изучается вопрос об открытии почетных консульств в Новосибирской области и Алтайском крае.

Указом президента Республики Казахстан Консульство преобразовано в Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Омске. В настоящее время данный вопрос находится в процессе согласования с российской стороной. Новый статус поможет вывести торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, развитие туризма наших стран на более высокий уровень.

Глобализация, свобода перемещений в рамках Таможенного союза и укрепляющиеся принципы добрососедства дают населению Казахстана новые возможности. В настоящее время в вузах и ссузах России консульского округа Консульства обучается более двадцати тысяч студентов из Республики Казахстан. Растет деловая активность. Поток людей, обращающихся в Консульство Республики Казахстан в Омске и других городах России, из года в год растет, поэтому возникает потребность дальнейшего развития транспортного сообщения, судоходства. Важно сделать границы между государствами, протяженность которых превышает 7,5 тысячи километров, более прозрачными, улучшить пропускную способность таможенных постов, установить здесь современные терминалы, банкоматы, создать комфортные условия

Между тем

Россия и Казахстан готовят соглашение о реконструкции и строительстве новых пропускных пунктов на границе. Подписание соглашения запланировано на 7 ноября 2019 года.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов