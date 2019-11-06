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06.11.2019 09:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Томский авиарейс совершил вынужденную посадку в Китае

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Boeing авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань.

Фото: EPA/KIYOSHI OTA
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Чартер вылетел сегодня из томского аэропорта 05.15 утра по местному времени. На борту воздушного суда находились 241 пассажир и 7 членов экипажа. Решение о вынужденной посадке экипаж принял после срабатывания одного из датчиков технической неисправности.

- В настоящее время пассажиры в аэропорту Сиань ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Томская область Томск СФО Красноярский край Красноярск
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