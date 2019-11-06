Томский авиарейс совершил вынужденную посадку в Китае

Boeing авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс по маршруту Томск-Фукуок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань.

Чартер вылетел сегодня из томского аэропорта 05.15 утра по местному времени. На борту воздушного суда находились 241 пассажир и 7 членов экипажа. Решение о вынужденной посадке экипаж принял после срабатывания одного из датчиков технической неисправности.

- В настоящее время пассажиры в аэропорту Сиань ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.