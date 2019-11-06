В Кемерове совершено покушение на известного адвоката

В Кемерове совершили вооруженное нападение на соучредителя коллегии адвокатов Сергея Учителя. Известный юрист госпитализирован с пулевым ранением.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщила "РГ" представитель СУ СК Рф по Кемеровской области Надежда Ананьева.

Сергея Учителя пытались расстрелять, когда он выходил из офиса компании в центре города в сопровождении охраны. Юрист был ранен в грудную клетку, пуля прошла на вылет.

- Охранник, увидев произошедшее, незамедлительно вызвал скорую помощь, потерпевшего госпитализировали, - сообщили в СК. - В этот момент патрулировавшие данный район полицейские задержали подозреваемого на месте преступления.

Причины нападения на адвоката пока неизвестны. Задержанный допрашивается. Расследование уголовного дела продолжается.

Знакомые Учителя сообщают в социальных сетях о том, что адвоката оперируют.