Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает, что к 2024 году регулярно заниматься физкультурой и спортом должны не меньше 56 процентов жителей региона. Достичь этой цели может помочь всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Однако, по мнению экспертов, движение ГТО в Новосибирске пока развивается не так активно, как хотелось бы.

Депутаты надеются, что эксперимент, который начнется в Кировском районе, потом будет расширен на город и область. Фото: Никита Зайков/РГ

Чтобы привлечь как можно больше горожан к занятиям физкультурой, нужно создать действующую, четкую систему сдачи нормативов и предоставить возможности для тренировок. Модель такой системы в Совете депутатов города Новосибирска предложили отработать в Кировском районе. Впоследствии ее можно будет масштабировать на город и область в целом. В ближайшее время этот проект будет вынесен на обсуждение в департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Обсуждение пилотного проекта стало лейтмотивом круглого стола, который прошел по инициативе комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Новосибирской области (председатель комитета - Вениамин Пак), а также Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив "Общее дело". В нем приняли участие представители областного заксобрания, депутаты Совета депутатов Новосибирска, представители муниципалитета, а также министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. По его словам, сейчас регулярно занимаются спортом 36 процентов населения региона, и по итогам года этот показатель должен увеличиться на три процента. Возможности для достижения поставленных федеральным центром показателей есть, особенно это касается Кировского района Новосибирска, где самое большое количество спортивных объектов.

- Здесь замечательно согласованы и скоординированы действия районной администрации, депутатов всех уровней, образовательных организаций, предприятий. Кроме того, в Кировском районе больше всего детских спортивных площадок. По-этому идея реализовать здесь пилотный проект по развитию системы ГТО совершенно оправдана, - уверен председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов. - Суть предложения в том, чтобы разработать и запустить в районе механизм, который позволит организовать сдачу норм и правил ГТО с учетом особенностей инфраструктуры и выделяемого на эти цели финансирования. Это позволит выявить проблемы, выработать предложения для дальнейшего расширения проекта.

По мнению Александра Тарасова, благодаря такому проекту депутатский корпус сможет исполнить наказы избирателей, касающиеся строительства и ремонта спортивных объектов. В зале администрации Кировского района, где проходил круг-лый стол, не было свободных мест - тема обсуждения привлекла десятки общественников, руководителей школ, представителей спортивных организаций. Идею создания пилотного проекта районного масштаба поддержали все.

- У нас есть стадионы, бассейны, спорт-комплексы, но сама система сдачи норм слишком сложная: нужно зарегистрироваться, узнать, в каком месте можно сдать тот или иной норматив, сопоставить часы работы инструкторов со своим графиком. Необходимо максимально упростить этот путь для желающих сдать комплекс ГТО, а главное, дать им возможность предварительно проверить свои силы, потренироваться, - считает зампредседателя профильной комиссии горсовета Дмитрий Колпаков.

По его словам, от жителей Кировского района поступает множество наказов, касающихся создания или ремонта площадок для занятий спортом.

- В гимназии № 7 завершена реконструкция спортивного зала, и это был один из наказов избирателей, - отмечает Дмитрий Колпаков. - Там полностью заменили окна и покрытие пола, отремонтировали стены, установили баскетбольные щиты и другое спортивное оборудование. Мы контролировали процесс реконструкции от начала до конца, поэтому уверены в высоком качестве работ. Два года назад современный спортзал получила и 108-я школа. Безусловно, для развития системы ГТО нужны и более затратные проекты.

Как отметил Дмитрий Колпаков, к развитию инфраструктуры для массового спорта удалось привлечь и общественные организации. Например, фонд "Общее дело" получил президентский грант, на средства которого при хоккейной коробке был построен теплый модуль с раздевалками и комнатами для хранения инвентаря. Город это начинание поддержал - сейчас подобные объекты появляются и в других районах.

Однако, по мнению участников круглого стола, в Новосибирске по-прежнему не хватает спортплощадок. Ежегодно на территории области проходит не менее шести фестивалей, на которых желающие могут сдать нормативы ГТО, но подготовиться к выполнению упражнений практически негде. Общественники предлагают создать на территории Кировского района три опорных тренировочных комплекса при школах, где могли бы заниматься учащиеся соседних образовательных заведений. Это позволило бы не распылять средства.

Из федерального бюджета на развитие массового спорта готовы выделять порядка сто миллионов рублей ежегодно. Но в этом году в Новосибирской области освоили менее половины этой суммы, и проблема в том, что муниципалитеты не готовы выделять необходимое софинансирование. В 2019 году в регионе было построено двенадцать больших спортивных площадок, пригодных для тренировок и сдачи нормативов ГТО. Все - в сельской местности. Каждый такой комплекс размером 24 на 12 метров обходится примерно в три миллиона рублей. В следующем году планируется построить еще одиннадцать спортплощадок (на этот раз одну из них - в Новосибирске); шесть комплексов оплатит федеральный бюджет, остальные - областной.

Грамотно использовать инфраструктуру позволит модель, которую предложили депутаты: необходимо определить часы работы тренировочных площадок, закрепить за каждой инструкторов, оповещать жителей, где и когда можно сдать нормы ГТО. Кроме того, по мнению руководителя управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского, нужно придумать, как повысить мотивацию сибиряков. Без этого поток желающих получить значок ГТО в несколько раз не увеличить.

- Динамика неплохая: в 2016 году нормативы ГТО сдали около тысячи новосибирцев, по итогам этого года прогнозный показатель - десять тысяч человек. Есть школы, например, № 22 в Железнодорожном районе, где ежегодно ГТО сдают 300-400 детей. Если бы такие результаты были в каждой новосибирской школе, то только благодаря им мы увеличили бы показатель по области до 50-60 тысяч человек в год. Но реальная мотивация пока есть, пожалуй, только у выпускников школ, которым при поступлении в вузы за значок ГТО могут добавить до десяти баллов к результатам ЕГЭ, - считает Алексей Толоконский.

По мнению чиновника, чтобы по-настоящему заинтересовать людей сдачей норм ГТО, нужна конкурсная система с реальным призовым фондом. Это предложение оценят в рамках разработки районного пилотного проекта.

Кстати

Чтобы получить значок ГТО (бронзовый, серебряный или золотой), нужно выполнить определенное количество нормативов из комплекса, соответствующего вашему полу и возрасту. В нем 11 ступеней: от 1 до 5 ступени - школьники, от 6 до 10-й - мужчины и женщины, 11 ступень - для людей старше 70 лет.

Справились со снарядами

Новосибирцы отметили день гимнастики. Фестиваль, посвященный всероссийскому Дню гимнастики, впервые прошел в центре подготовки Евгения Подгорного, олимпийского чемпиона, посла ГТО в Новосибирской области. В этом году программа фестиваля включала 45 номеров. В шоу было задействовано около трехсот человек - воспитанники школ и федерации по гимнастическим видам спорта, чемпионы. Самым возрастным участникам фестиваля было 70 лет.