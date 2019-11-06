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Областные депутаты намерены бороться с черными лесорубами
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 250(8008)
Ужесточить нормы законопроекта "Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Новосибирской области" потребовали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на октябрьской сессии парламента.
Андрей Шимкив: Ко второму чтению законопроекта мы должны пересмотреть размеры штрафов в сторону повышения. Фото: Татьяна Кравченко Андрей Шимкив: Ко второму чтению законопроекта мы должны пересмотреть размеры штрафов в сторону повышения. Фото: Татьяна Кравченко
Андрей Шимкив: Ко второму чтению законопроекта мы должны пересмотреть размеры штрафов в сторону повышения. Фото: Татьяна Кравченко

Как заявил спикер заксобрания Андрей Шимкив, закон, направленный на пресечение нелегального оборота древесины, должен был появиться еще лет десять назад.

- Депутаты много лет бились за то, чтобы в нашем регионе появилась преграда для серых и черных лесорубов. Мы просто обязаны сохранить наши леса и грамотно их использовать, - отметил Андрей Шимкив.

Наказания за нарушения учета, приема и отгрузки древесины предусмотрены в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, где они показали свою эффективность. В Новосибирской области масштабы незаконной вырубки не столь велики, но проблема существует. Только в сентябре и октябре текущего года инспекторы Новосибирской таможни пресекли 36 попыток вывоза лесоматериалов за пределы России. Объемы контрабанды исчисляются сотнями миллионов рублей.

На этом фоне просто смешными выглядят размеры штрафов, которые правительство региона предлагает установить в отношении нарушителей закона. Как сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков, за нарушение порядка приема и отгрузки древесины для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц преду-смотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч руб-лей. Повторное нарушение влечет за собой штраф для ИП и должностных лиц в размере 50-60 тысяч рублей, юридических лиц -200-300 тысяч рублей. Также законом "Об административных правонарушениях в Новосибирской области" предлагается установить штраф за нарушение порядка организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц сумма штрафа колеблется на уровне 40-50 тысяч рублей, для юридических -от 100 до 150 тысяч рублей. При повторном правонарушении для ИП и должностных лиц - 100-150 тысяч руб-лей, для юридических - 300-500 тысяч рублей.

- Четыре хорошие сосны - и вот вам один лесовоз на 100 тысяч рублей. Кого остановит штраф в десять и даже пятьдесят тысяч рублей? Штраф должен быть такой, чтобы нарушители без штанов остались. Ко второму чтению законопроекта мы должны пересмотреть размеры штрафов. Совершенно точно - такими они не должны быть, - возмутился Андрей Шимкив.

Его поддержали коллеги по депутатскому корпусу - Вадим Агеенко, Сергей Зарембо и Олег Сметанин.

Депутат Александр Козлов призвал не ограничиваться одними штрафами, за незаконную рубку леса должна быть уголовная ответственность.

- Вырубают целые просеки, а мы найти крайних не можем, - посетовал депутат.

Дмитрий Козловский предложил рассмотреть вопрос установки датчиков ГЛОНАСС в каждом лесовозе и вести контроль в министерстве природных ресурсов области.

- Нужно обратиться в правительство страны и Госдуму РФ с тем, чтобы была принята эта мера. Есть же подобный опыт в других отраслях, - сказал депутат.

Кроме того, он выступил с инициативой - добавить в бюджет 2020 года порядка сорока миллионов рублей на противопожарные меры, ведь огонь - еще один злейший враг леса.

По мнению депутатов Николая Похиленко и Дарьи Украинцевой, особое внимание необходимо уделить сохранению уникальных лесов - в частности, Караканского реликтового бора, который является местом отдыха горожан. Все видят, что там ведутся незаконные рубки, в лесу остается масса сухих веток, из-за чего может начаться пожар.

- Подвижки в решении проблемы сохранения лесов появились, но нужно ужесточить меры в отношении безответственных предпринимателей. Штрафы должны быть такими, чтобы было страшно даже подумать о незаконной рубке деревьев, -считают парламентарии.

Депутаты также отметили, что уничтожение леса зачастую ведется под видом санитарной рубки. И это тоже предмет обсуждения всех заинтересованных лиц. Председатель заксобрания Андрей Шимкив призвал организовать публичное рассмотрение законопроекта перед вторым чтением.

Прямая речь

Андрей Панферов, первый заместитель председателя Законодательного собрания НСО:

- Невнятность таких законов вызывает у людей вопросы. Жители области видят, как древесину лесовозами и вагонами вывозят за пределы региона. Пакет законов должен быть таким, чтобы мы не краснели перед избирателями.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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