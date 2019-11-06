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06.11.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Взялись за мастерские

Государство выделяет гранты на создание обучающих центров
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Спецвыпуск № 249(8007)
В рамках национального проекта "Образование" Министерство просвещения РФ проводит конкурсы на предоставление субсидий образовательным учреждениям среднего профессионального звена. Средства предполагается направить на создание в стране 2 000 современнейших, брендированных в едином стиле мастерских для проведения демонстрационного экзамена.
Фото: Новосибирский медицинский колледж Фото: Новосибирский медицинский колледж
Фото: Новосибирский медицинский колледж

Цель - повысить конкурентоспособность российского среднего образования в целом, а не только в столицах. Уровень подготовки специалистов по всей стране должен соответствовать мировому. По словам заместителя министра образования Новосибирской области Андрея Головнина, государство заинтересовано в том, чтобы тысячи мастерских, которые будут созданы по приоритетным компетенциям, равномерно легли на карту РФ.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Победители конкурса станут известны до конца нынешнего года. На субсидии в несколько десятков миллионов рублей претендует ряд новосибирских колледжей, в том числе и медицинский. Как рассказала его руководитель Светлана Домахина, в их учреждении уже есть мастерские по двум компетенциям - медицинский социальный уход и медицинский лабораторный анализ. Колледж организовал их самостоятельно, без федеральной поддержки, двигаясь к цели с 2013 года.

- Максимальный грант, на который мы можем претендовать, - двенадцать миллионов рублей, при условиях софинансирования из областного бюджета (2,5 миллиона рублей) и наших внебюджетных источников (один миллион). На эти средства, если нам удастся выиграть конкурс, мы сможем оборудовать четыре демонстрационных лаборатории - мастерские по таким компетенциям как медицинский социальный уход, лабораторный медицинский анализ, фармацевтика и стоматология ортопедическая, - рассказала Светлана Домахина. - Мастерских по последним двум компетенциям у нас не было, но в них есть необходимость, они будут постоянно загружены.

У Новосибирского медицинского колледжа есть отдельный корпус, где разместятся новые мастерские и конференц-зал, - на улице Дмитрия Донского. Отдельное помещение - это одно из обязательных условий для получения гранта. И хотя здесь требуется дорогостоящий ремонт (здание 1976 года постройки никогда капитально не ремонтировалось), в колледже полны оптимизма - в региональном правительстве учреждению обещали помочь, и центр для проведения демонстрационных экзаменов может получиться на уровне мировых стандартов. Конечно же, он будет интересен и иностранным партнерам колледжа

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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