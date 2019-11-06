В Томске открылся музей "Профессорская квартира"

В Томске открылся необычный музей: частный и узкотематический. Теперь во всех справочниках и путеводителях его можно будет найти под названием "Профессорская квартира".

Илья Атапин: Я даже не знаю, сколько здесь всего экспонатов. По моим прикидкам, более тысячи. Фото: Арсений Лойша

Скажем сразу, место под музей его основатель и идеолог Илья Атапин выбрал идеально - на улице Кузнецова. Сама улица играет в истории Томска важную роль. Во-первых, она названа в честь выдающегося томского учёного-физика академика В.Д.Кузнецова. Во-вторых, здесь находится известнейший Дом со шпилем и несколько других построек стиля модерн, поэтому именно сюда ведут всякого приезжего для знакомства с архитектурой купеческого Томска конца 19 века. В-третьих, на этой улице жило много людей, оставивших добрый след в 400-летней истории города. Всего этого достаточно, чтобы основать музей, посвященный тем людям, кто на ней, собственно, и жил.

Итак, Кузнецова, 30. Добротный особняк с крепкой широкой деревянной лестницей в подъезде и массивной дверью в трехкомнатную квартиру.

- Лестница старая, сохранилась со времен постройки, ее не коснулся ни один ремонт в этом доме, - комментирует Илья и проводит нас в то место этого изящного и одновременно крепкого здания, где воплотилась его мечта.

Высокие потолки, белоснежные шторы, шпингалеты на окнах, выключатели света - даже новые вещи выдержаны в стилистике дома и передают идеологию музея. Одна из его главных особенностей - открытость экспонатов. Подсвечник можно разглядеть под лупой, на оттоманку присесть, пенсне, точь-в-точь как у Антона Павловича, примерить.

- Когда я задумался о музее, я сразу сформулировал для себя главный посыл: любую вещь в нем можно будет взять в руки. На мой взгляд, иначе невозможно прикоснуться к истории, ощутить время, его быстротечность. Я понимаю тех, кто ставит витрины и старается сохранить экспонаты. Но сам я не буду переживать, если один из предметов моей коллекции сломается. Я найду, чем его заменить, - говорит Илья.

Он затруднился с ответом на вопрос - сколько же всего уникальных вещей можно увидеть в "Профессорской квартире". По самым приблизительным подсчетам - не менее тысячи. Собирались они на протяжении 20 лет. Это были покупки на вещевых рынках в России и Европе, приобретения из частных коллекций, подарки друзей. Илья затрудняется сказать, какой же из предметов ему особенно дорог.

- Мне очень симпатичен этот настенный календарь 1909 года. Листать его - одно удовольствие. Рецепты приготовления еды, полезные советы для домохозяек, гороскопы - самодостаточное, можно сказать, чтиво, - рассказывает собеседник. - А вот полочки из бамбука с подставкой из Кузнецовского фарфора. Такие вещицы домашнего интерьера стали в России особенно популярны после русско-японской войны. Интересны фотографии эпохи начала века. Далеко не все они подписаны, и я думаю, поиск людей, на них изображенных, мог бы стать темой курсовых работ для студентов исторического факультета государственного университета. Вот здесь, например, по форме видно, что запечатлен студент Томской мужской гимназии. А на другой фотографии этот же парень, только уже студент вуза.

Мое внимание привлек простенький пейзаж: дом, пристроенный вход с открытыми дверями и кое-где выбитыми стеклами. Мрачно. Реалистично. Оказалось, что это работа Августы Степановны Капустиной, в девичестве Поповой, родной сестры всемирно известного изобретателя радио Александра Попова. В период с 1881 по 1890 годы она училась в Императорской Академии художеств у Репина. Окончила ее с серебряной медалью и званием неклассного художника. В 1890 году приехала в Томск вместе с мужем - профессором университета Ф. Я. Капустиным. В историю Томска эта женщина вошла как инициатор открытия периодических выставок томских художников, первая из которых состоялась в 1908 - 1909 годах. В марте 1909 года Августа Степановна стала одним из учредителей Томского общества любителей художеств.

Перекрестки судьбы - на которые так богат Томск.

С первого взгляда кажется, что в музее не так много экспонатов, но их связь с внешним миром, первыми владельцами выстраивает такую бесконечную повествовательную нить, что информационное пространство музея расширяется прямо на глазах.

На отдельно стоящей полке - оригинальная бутылочка известнейшей парфюмерной фирмы в России "Брокар и Ко". К празднованию 300-летия дома Романовых Брокары выпустили аромат "Любимый букет Императрицы", занявший первые места на самых крупных выставках за рубежом. Спустя годы этот аромат получил название "Красная Москва", и был известен миллионам женщин Советского Союза. Будете в музее - откройте и понюхайте. Помните, здесь все разрешается, и сразу вспомнятся свои ассоциации с этим восхитительным букетом.

Музей стал популярен еще до своего открытия. Только узнав о том, что такое уникальное место появилось в Томске, люди стали приносить свои исторические вещи, в надежде, что и им найдется место на небольшом, но вместительном пространстве.

Илья Атапин - новосибирец. И конечно, планировал открыть музей в своем родном городе. Но не смог найти дома, в котором воплотилась бы мечта. Для покупки не было ничего подходящего, а плата за аренду была неоправданно высокой. Томск, известный мощной научной школой, подходил как нельзя лучше. И, как часто бывает, когда долго и упорно работаешь над какой-то одной определенной темой, то все начинает складываться само собой. Так и в этом случае - нашелся вариант с квартирой, идеально подходящей под задумку Ильи. Теперь Илья по несколько раз в неделю курсирует между двумя городами, перевозя вещи и материализуя свои идеи.

По образованию медик. По роду деятельности - руководитель службы охраны в одной из фирм. По призванию - хранитель исторических реликвий. Жизнь намного богаче и разнообразнее, чем мы о ней думаем. Главное, уметь слушать себя и верить в свою мечту.