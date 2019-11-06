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06.11.2019 11:36
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Танец над бездной

В Чечне соберутся лучшие в мире прыгуны в аэротрубе
Текст: Виктор Ковалев (Чеченская Республика)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 250(8008)
Впервые в истории парашютного спорта на Северном Кавказе состоится чемпионат России по аэротрубным дисциплинам. Отборочный для участия в первенстве Европы и Кубке мира - 2020 турнир пройдет с 3 по 8 декабря в крупнейшем на континенте аэродинамическом комплексе Goodsky в городе Гудермесе. "Российская газета" стала информационным партнером соревнований.
Мощный поток воздуха дает чело-веку реальное ощущение падения с большой высоты. Фото: Комплекс Goodsky Мощный поток воздуха дает чело-веку реальное ощущение падения с большой высоты. Фото: Комплекс Goodsky
Мощный поток воздуха дает чело-веку реальное ощущение падения с большой высоты. Фото: Комплекс Goodsky

Комплекс расположен на территории Российского университета спецназа. Здесь соберутся экстремалы из многих регионов РФ, а также их коллеги из Катара, Бельгии, Польши и Германии, являющиеся лидерами в этом виде спорта на планете.

Фото: Фото предоставлено компанией "Флай парк Чегем"
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Вертикальная аэротруба - это приспособление для имитации полета с искусственным движением воздуха. Довольно простая конструкция, придуманная в свое время военными для тренировки парашютистов (в ней можно ощутить полет, не прыгая с высоты), очень быстро стала популярной во всем мире. Сейчас она часто используется в качестве аттракциона, а профессионалы соревнуются в выполнении сложнейших трюков в четырех дисциплинах (вертикальная и групповая акробатика, фристайл и динамика).

Полеты в Гудермесе будут выполняться в аэротрубе со скоростью потока до 300 километров в час

Все упражнения на состязаниях в Гудермесе будут выполняться в аэротрубе высотой 11 метров со скоростью потока до 300 километров в час, диаметр полетной зоны составляет 5 метров. Во время выступления атлеты продемонстрируют сложнейшие фигуры с акробатическими элементами. Их мастерство будет оцениваться по точности выполнения фигур, эстетике, синхронности и красоте трюков.

- Комплекс в Чеченской Республике соответствует всем международным стандартам, что позволяет проводить соревнования по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта как на российском, так и на международном уровне, - говорит куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

На Северном Кавказе появились трассы для велосипедистов-экстремалов

Как рассказали в пресс-службе университета спецназа, аэродинамический комплекс Goodsky сейчас работает в тестовом режиме. Кроме аэротрубы, здесь имеются зрительный зал на 250 мест, специальные помещения для разбора полетов, детский развлекательный центр, магазин экипировки, ресторан и гостиница.

Организаторы чемпионата страны - Федерация парашютного спорта России и Российский университет спецназа.

Началось с России и Британии

История появления аэродинамических труб уходит в XIX век. Практически одновременно в 1871 году их построили британский ученый Фрэнсис Герберт Уэнхем и русский военный инженер, преподаватель артиллерийской академии В. А. Пашкевич. Англичанин предназначил свое изобретение для исследования несущих свойств крыла, а наш соотечественник использовал конструкцию для опытов в области баллистики.

А вот человек впервые взлетел в вертикальной аэродинамической трубе в 1964 году. Это произошло на воздушной базе Райт-Патерсон в американском штате Огайо, где испытывались новые парашюты. Но только в 1981 году канадец Джин Гермейн создал аэродинамический тренажер, в котором можно было летать именно людям. В его трубе создавался мощный поток воздуха, что давало абсолютно реальное ощущение падения с большой высоты.

Нынешнюю популярность эти полеты приобрели после того, как на церемонии закрытия Олимпиады в Турине в 2006 году была показана большая вертикальная труба Wind Machine, над которой парили иллюстрирующие разные зимние виды спорта атлеты.

Кстати

На чемпионате России будут определены победители в четырех видах этого спорта. Во время соревнований по вертикальной и групповой акробатике участникам на скорость необходимо выстроить максимальное количество фигур в определенном порядке.

Во фристайле совмещены элементы художественной гимнастики, балета и танцев. Спортсмены под музыку выполняют в воздухе технически сложные трюки.

Динамика - самая зрелищная дисциплина, в которой состоящие из двух или четырех человек команды синхронно перемещаются во всех плоскостях полетного пространства аэротрубы.

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