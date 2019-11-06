Нешуточные скандалы сотрясают фермерское сообщество республики. В нем давно нет единства, дело дошло до выяснения отношений в правоохранительных органах и судах. Между собой аграрии говорят о том, что многие общественные объединения фермеров существуют лишь на бумаге и преследуют одну цель - получить доступ к распределению государственных субсидий.

Сельское хозяйство Кабардино-Балкарии держится на сравнительно небольших хозяйствах. Большинство ни в какие общественные организации не входят, потому что не видят в них толку. При этом число таких структур постоянно растет, а их новоиспеченные лидеры претендуют на членство в республиканской комиссии по распределению грантов.

В свое время в нее входил и президент региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Казбек Кардангушев. Теперь он не только не участвует в работе комиссии, но даже и не возглавляет ассоциацию, которую создавал и которой руководил свыше 20 лет. По инициативе регионального минсельхоза 25 июня было проведено собрание фермеров, на котором создали альтернативную АККОР. Ее руководителем стал фермер Инал Алакаев. Кардангушев обратился в прокуратуру с просьбой проверить легитимность избрания своего преемника, а в УМВД по городу Нальчику - с заявлением о совершенном преступлении: незаконном образовании юридического лица через подставных лиц.

По его словам, на республиканском съезде АККОР, прошедшем с участием представителей федеральной АККОР, именно он был избран руководителем ассоциации в регионе. Алакаев же, которого активно поддерживают местные власти, уверяет, что он на законных основаниях возглавляет старейшую фермерскую организацию КБР. В легитимности обоих руководителей теперь разбираются правоохранители, а на сайте всероссийской АККОР в графе "Кабардино-Балкария" пока стоит прочерк.

В республиканском минсельхозе корреспонденту "РГ" заявили, что в работу общественных организаций не вмешиваются.

- Это их дело, кого выбирать в лидеры, - говорит пресс-секретарь ведомства Марьяна Теуважукова. - Мы примем любую кандидатуру. Что касается общественной комиссии по распределению грантов, из ее состава исключаются те, кто себя скомпрометировал.

Кстати, на одном из заседаний Совета по экономической безопасности КБР сельское хозяйство назвали в числе отраслей экономики, наиболее подверженных коррупции. Причем самые многочисленные нарушения выявлены при предоставлении государственных субсидий. За последние годы свыше 100 фермеров КБР привлекли к уголовной ответственности и осудили по статье УК РФ "Мошенничество".

Но ведь их документы прошли конкурсный отбор и претензий у членов комиссии к ним не было. Почему тогда они возникли у правоохранительных органов? По мнению экспертов, это возможно лишь в том случае, когда одни незаконно выдают субсидии, другие закрывают на это глаза, а третьи требуют свою долю.

Хотя бывают и выбивающиеся из общего ряда вопиющие случаи, один из которых хорошо иллюстрирует неразбериху с предоставлением бюджетной помощи. Джульетта Карданова из селения Нартан Чегемского района назвала грант, полученный в 2016 году по программе "Начинающий фермер", ловушкой. Имея два высших образования и ученую степень, женщина вместе с братьями занимается животноводством. На момент подачи документов она читала лекции в Институте повышения квалификации, соответствующий документ она представила членам комиссии.

Распределение бюджетной помощи предпринимателям нередко сопровождается коррупционными скандалами.

- Когда меня спросили, чем занимаюсь, ответила, что я кандидат юридических наук, доцент, работаю в вузе, - вспоминает Джульетта. - Мне еще сказали, что впервые за грантом обратился фермер с ученой степенью.

У Кардановой на тот момент было небольшое подсобное хозяйство с восемью коровами. Грант был нужен, чтобы расширить его и приобрести скот. Бизнес-план Джульетте помогла составить коллега, которая занималась этим профессионально. Ни к нему, ни к другим предоставленным документам у членов комиссии не возникло никаких вопросов. Кардановой выделили грант в сумме 1 миллион 106 тысяч рублей. Эти средства нужно было потратить на приобретение 15 голов КРС и расширение фермы.

Она закупила требуемое количество скота, осуществила реконструкцию, причем все сделки, по ее словам, проводились на основании договоров, имеются фото- и видеодоказательства проведения работ. В соответствии с требованиями программы Джульетта взяла на работу двух человек, исправно платила им зарплату, отчисляла налоги. Дела на ферме пошли в гору.

Поэтому вызов в ОБЭП весной прошлого года стал для Кардановой полной неожиданностью. Увидев на столе следователя свой пакет документов, только расшитый, заподозрила неладное. Ей сообщили, что крестьянско-фермерское хозяйство должно быть единственным местом работы получателя гранта, и поставили в вину, что она, мол, умышленно скрыла, что преподает в вузе. Джульетта опешила, потому что ничего не скрывала. Но через месяц ее уголовное дело было направлено в следственные органы. А вскоре через адвоката ей передали, что за миллион рублей его закроют. После того как она заявила о факте вымогательства в прокуратуру, следователь по ее делу спешно уволился, однако его коллеги довели начатое до суда, слушание сейчас идет.

Уполномоченный АККОР Кабардино-Балкарии по защите фермеров Жантимир Губачиков передал суду экспертное заключение о несостоятельности предъявленных ей обвинений.

- Все полученные Кардановой средства потрачены по назначению, а претензии следствия несостоятельны, - считает эксперт.

Сама подсудимая, попавшая в грантовую ловушку, уже не раз пожалела, что три год назад обратилась за субсидией.

Хотя есть и успешные примеры. Аслан и Эмма Кумаховых из Лескенского района благодаря полученному в 2016 году гранту создали семейную молочную ферму.

- Муж с детства животноводством занимается, - рассказывает Эмма. - Начинали с четырех голов КРС, а когда грант получили, купили животных и доильный аппарат. Теперь у нас 17 голов КРС, из них 10 - дойные коровы. За молоком даже из соседних сел приезжают, делаем сметану, творог, сыр, по выходным ездим в Нальчик на рынок. Там за нашей продукцией тоже очередь выстраивается. Без государственной поддержки мы бы всего этого не добились. Хотим расширить ферму, закупить еще животных, но средств нет.

По словам главы местной ассоциации фермеров Тимура Хабокова, грантовую поддержку получили 18 семейных ферм Лескенского района, однако в последний раз это случилось в 2016 году. В минсельхозе КБР считают, что аграриям нужно просто помогать с оформлением документов, и тогда проблем не будет.

- В нынешнем году 218 человек подали заявки на получение грантов как начинающие фермеры, еще 95 претендуют на участие в программе "Семейная ферма", - пояснил секретарь конкурсной комиссии Мурат Эргенов. - Сейчас члены комиссии работают, определяют победителей. Вся информация будет опубликована на нашем сайте.

В состав комиссии теперь входит и новоиспеченный глава альтернативной АККОР Инал Алакаев - заслуженный работник сельского хозяйства, создатель сельхозкооператива. Уверяет, что никогда не рвался в руководители фермерской ассоциации:

- Лично я никогда грантовой поддержкой не пользовался, но прекрасно понимаю, что она просто необходима начинающим фермерам. Сейчас ездим по районам, проверяем достоверность поданных заявок. Надо, чтобы гранты достались достойным, а не случайным людям.

С такой позицией не поспоришь. И наверняка ее поддержат все аграрии. Нужно ли было тогда так спешно проводить альтернативное собрание фермеров, не дожидаясь съезда с участием представителей федеральной структуры? И улучшится ли ситуация с распределением грантов в республике теперь? На эти вопросы пока ответов нет.

Мнение

Александр Шипулин, председатель Совета АККОР России, член Общественной палаты РФ:

- В Нальчике 14 июля прошел съезд фермеров КБР, в котором я принимал участие. На нем присутствовали делегации из соседних республик - Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Зал был полон. Мне сказали, что за происходящим наблюдал представитель республиканского минсельхоза, но он никак не обозначил свою позицию. Казбек Кардангушев отчитался о работе. В его адрес тогда прозвучало достаточно много критики, но вопрос о смене руководителя никто не поднимал. Все проголосовали за продление его полномочий. А потом нам стало известно, что, оказывается, ранее состоялись другие непонятные выборы, инициированные республиканским минсельхозом. Аналогичная ситуация в свое время была в Ростовской области и ряде российских регионов, где также удалось под видом АККОР зарегистрировать по сути другую организацию. Нельзя захватывать власть незаконным путем. Это наша принципиальная позиция. Печально, что чиновники некоторых регионов, заинтересованные в послушных и управляемых фермерах, этого не понимают.