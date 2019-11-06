Аслан Гурциев в 2009 году после автокатастрофы оказался в инвалидной коляске. А так как он жил на пятом этаже дома без лифта, то владикавказец в буквальном смысле оказался заперт в собственной квартире. На улице он не был... почти десять лет, пока жизнь затворника в одночасье чудесным образом не изменилась.

Когда об этой поразительной истории стало известно общественности, власти Владикавказа приняли программу переселения всех инвалидов-колясочников с верхних этажей на первые, а подъезды, в которых они живут, было решено оборудовать электроподъемниками.

Корреспонденты "РГ" отправились в гости к Аслану Гурциеву.

...Аслан самостоятельно покидает в кресле квартиру: маленький дверной порожек не преграда. Затем подкатывает к электроподъемнику, заезжает на мини-платформу, нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, и устройство плавно опускает его прямо к выходу из дома. На все уходит 22 секунды. Но эти мгновения как раз та пропасть, что отделяет существование в заточении от полноценной жизни.

- Да, теперь прошли те времена, когда я был грустным! - признается Аслан.

Сейчас это очень позитивный и улыбчивый мужчина, который снова может прикоснуться к окружающей жизни, несмотря на свое положение.

- А если бы вы меня несколько лет назад увидели, то не узнали бы! Мало того что оказался прикован к инвалидной коляске, так еще из квартиры не выйти. За десять лет можно пересчитать по пальцам одной руки, когда выбирался на улицу. И каждый раз это превращалось в испытание... Ведь кто-то должен был в буквальном смысле на своем горбу спустить меня с пятого этажа, а потом доставить обратно в квартиру. Временами просто не хотел никого видеть: сидел один, и горше этих дней ничего не вспомнить! А теперь я к жизни вернулся, даже путешествовать начал - уже в Турции побывал. И это только благодаря тому, что теперь самостоятельно могу выбраться на улицу.

Квартиру на первом этаже в новом микрорайоне Аслану Гурциеву подарил известный в Северной Осетии предприниматель и меценат. Подъезд в доме, где находится жилье, оборудовали специальным электроподъемником для инвалидов (тоже по его заказу). И даже само жилье адаптировали для человека с ограниченными возможностями. Например, проемы дверей сделали чуть шире - должна свободно проезжать инвалидная коляска, ванная и санузел объединены в единое помещение, чтобы добавить простора. Аслан может свободно туда заехать и развернуться. В зале снесли стену, объединив его с кухней. В итоге получилась большая гостиная, где человеку на коляске передвигаться гораздо удобнее.

- Здесь я не могу сделать самостоятельно лишь одно - лампочки в люстры вкрутить, - рассказывает Аслан. - А все остальное устроено так, чтобы мне было удобно. После узких комнатушек в пятиэтажной хрущевке - настоящие хоромы. Как тут не радоваться!

Во Владикавказе приняли городскую программу переселения всех инвалидов-колясочников с верхних этажей на первые

Однако самое удивительное случилось после того, как Аслан Гурциев отпраздновал новоселье. Недавно избранный на свой пост мэр Владикавказа Русланбек Икаев, узнавший о том, как изменилась жизнь Гурциева после переезда с пятого этажа на первый, предложил принять специальную региональную программу помощи инвалидам.

- Суть проекта состоит в том, чтобы помочь инвалидам-колясочникам, которые проживают во Владикавказе в совершенно не приспособленных для их жизни домах, и переселить их на первые этажи, - говорит Русланбек Икаев. - Это можно сделать с помощью обмена их нынешнего жилья на квартиры, в которых создана безбарьерная среда для жизни инвалидов. Подъезды в таких домах оснастят электроподъемниками. Реализовав такую программу, мы сможем серьезно изменить условия жизни огромного числа людей. По нашим данным, в Северной Осетии проживает порядка 70 инвалидов-колясочников, из которых примерно 60 - во Владикавказе. Многие из них имеют квартиры в хрущевках и не могут выбраться на улицу.

Идея мэра уже начала воплощаться в жизнь во Владикавказе - пока в рамках пилотного проекта: у Аслана Гурциева недавно появилось трое соседей, тоже инвалиды-колясочники. И у всех очень похожие судьбы.

- Попал в аварию, потерял обе ноги, - рассказывает Артур Токаев, он переселился в соседний с Асланом подъезд. - А моя прежняя квартира находилась на верхнем этаже дома без лифта. Я ведь почти 20 лет просидел взаперти! Теперь мое любимое занятие - рыбалка. Утром сам встаю, спускаюсь на подъемнике и на машине с ручным управлением еду куда захочу. Фантастика!..

Мнение

Лариса Ревазова, председатель комитета парламента РСО-Алания по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов:

- Для инвалидов-колясочников проживание в многоэтажках, даже если там есть лифты, связано с ежедневными трудностями. Таких людей в Осетии, как и в целом по России, - около десяти процентов от всего населения. Их проблемы нужно поэтапно решать. В нашем регионе подобное вполне по силам Владикавказу. И очень хорошо, что первые шаги уже сделаны. Но при рассмотрении этой программы не стоит останавливаться только на переселении инвалидов-колясочников. Нужно планировать городскую инфраструктуру так, чтобы она была удобной и комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья. И это не должно быть кампанией или акцией. Чиновники, застройщики, надзорные органы должны всегда помнить об этом. На развитие городской инфраструктуры, строительство школ, спортивных площадок, новых микрорайонов нужно смотреть именно с такого ракурса, а не ставить пандусы ради галочки, формально. Главное - чтобы сами инвалиды положительно оценили произошедшие изменения.

Олимпийская мечта

До аварии, которая сделала его инвалидом, Гурциев занимался дзюдо, получил звание мастера спорта. И как только у него появилась возможность выбираться на улицу, Аслан начал осваивать настольный теннис. Сегодня во Владикавказе уже появилась команда инвалидов-колясочников из четырех человек, которая готовится к серьезным турнирам. В декабре Аслан и его друзья отправятся в Санкт-Петербург для выступления в розыгрыше Кубке Петра, в котором примут участие спортсмены с пораженным опорно-двигательным аппаратом из многих регионов страны. Теперь главная мечта Аслана - не только попытаться завоевывать медали на таких соревнованиях, но и в будущем попасть в сборную России и отправиться в ее составе на всемирную Паралимпиаду.