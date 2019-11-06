Идея собирать травы, делать из них микс, упаковывать и продавать родилась у Аслана Газзаева, когда он сопровождал отца - профессионального охотника - во время походов в горы. Недавно 26-летний бизнесмен принял участие в республиканской программе поддержки начинающих предпринимателей и выиграл грант в 150 тысяч рублей. Деньги он планирует потратить на развитие дела и продвижение своей продукции.

Корреспонденты "РГ" отправились вместе с Асланом и его отцом Эдуардом в горы и узнали, как нелегко на скалах собирать травы, которые потом заваривают в чашке.

Наша "Нива" съехала с асфальтового полотна и начала упорно подниматься по гравийной дороге в горы Фиагдонского ущелья. Владикавказ остался в 50 километрах позади. Узкая тропа, на которой две машины не разъедутся, испещренная кочками, ухабами и оврагами глубиной до метра, петляла по склонам, поднимаясь к небу.

Прошел час. Облака и парящие орлы остались далеко внизу. Фиагдонское ущелье лежало пред нами словно на ладони. Долина простирается на 50 километров, но с той высоты, на которую мы забрались, она просматривается, словно находится на блюдце. Машина наконец остановилась, и у нас едва не перехватило дыхание - такой чистоты оказался горный холодный воздух.

- Это одно из тех мест, где мы собираем чай, - рассказал Аслан и указал на полукилометровый склон, упиравшийся в заросли кустарника. - Там, где темные проталины, в основном иван-чай растет.

Напиток, который продает предприниматель, - смесь из трав, включающая мяту, душицу, ромашку, зверобой, боярышник, чернику, шиповник и липу. Все это в Осетии называют горным чаем, который очень похож на настоящий по вкусу и цвету. При этом он обладает великолепным тонизирующим и одновременно расслабляющим эффектом.

- Посмотрите, на какой высоте растут травы, - рассказывает Аслан. - Это экологически чистый регион, а растения, которые мы собираем, общеизвестны, и их лечебные свойства доказаны врачами. Когда человек пьет такой чай, в организм поступает много микроэлементов и веществ, которые очень полезны для здоровья.

Бизнесмен выиграл грант правительства республики и планирует потратить его на развитие дела и продвижение своей продукции

Однако ходить по горам тяжело, приходится постоянно подниматься и спускаться. Заросли дикого иван-чая или боярышника - это не культурные посадки, тут не подойдешь к одному кусту и не насобираешь за несколько минут полную корзину. Нужно немало походить, чтобы набрать достаточно сырья. Через несколько часов беготни на высоте мечтаешь об одном: дотащить хотя бы самого себя до машины. Про большие мешки с травами и не вспоминаешь.

- Когда собираешь чай в горах, можно и медведей встретить, - улыбается Эдуард Газзаев. - Мишки забредают в кусты дикой малины, чтобы полакомиться. Тут уж надо знать, как себя вести, и не ходить в те места, где они обитают. Иногда можно пройти мимо косолапого - он тебя не тронет, и ты его не заметишь. Но если, например, рядом медвежата и мама решит, что человек - источник угрозы, она его заломает. Брачный период - тоже опасное время. Мы знаем все эти нюансы и учитываем их в работе.

Тем временем мы садимся в машину, но вместо того, чтобы спуститься вниз, едем еще выше - на новую точку сбора чая. После нескольких минут тряски заезжаем на самую вершину. "Нива" иногда наклоняется так, что едва не переворачивается.

На склоне, где мы остановились, просторно и леса нет. На одной из скал прямо на краю обрыва стоит обычная лавочка, как будто только что перенесенная от подъезда многоэтажки. На всю ширину спинки аккуратно вырезана надпись: "Счастье не за горами, оно в горах". Садишься на эту одинокую лавочку - ноги едва не свисают над пропастью. Впереди простирается Кавказский хребет. И кажется, будто находишься на крыше мира.

Во Владикавказе у Аслана Газзаева уже сложился круг клиентов, которые приходят к нему в лавку покупать именно горный чай (300-граммовая упаковка стоит 300 рублей): знают, что травы собираются и перебираются вручную и каждый листочек в пакете оказался не случайно. Понимают постоянные покупатели и то, как трудно собрать в горах даже самый простой иван-чай. Новым же клиентам, заглянувшим в магазин, приходится долго объяснять, для чего предназначена каждая смесь. Многие не верят, что компоненты подобраны правильно, - мол, засунуть в пакет могли все что угодно.

Мнение меняется, когда горный чай, собранный выше облаков, наливают в кружку и дают попробовать. Тут уж аромат и вкус трав раскрываются полностью. Однако клиентов бизнесмену пока не хватает, поэтому часть полученного гранта Аслан планирует вложить в рекламу своего бренда.

Мнение

Казбек Томаев, министр экономического развития РСО-Алания:

- Общая сумма грантов правительства республики, которые предоставлялись по программе поддержки начинающих предпринимателей, в этом году составила 3 миллиона рублей, в следующем планируем ее увеличить. Комиссия из 41 заявки выбрала 20. Каждому из победителей выделят из бюджета республики в среднем по 150 тысяч рублей. Проекты самые разные - от выращивания крупного рогатого скота до производства слэб-мебели и сбора горного чая.