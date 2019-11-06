Суд приговорил троих архангельских предпринимателей к реальному сроку лишения свободы на срок от трех лет девяти месяцев до пяти лет колонии общего режима. Они признаны виновными в хищениях средств региональных субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства. Доказано восемь законченных эпизодов мошенничества, ущерб составил свыше десяти миллионов рублей.

Предпринимательством они действительно занимались, но документы на получение крупных субсидий подавали вовсе не с целью развития бизнеса. Для хищения бюджетных средств коммерсанты разработали схему, главным элементом которой стала безупречная отчетность. Они создавали производства, нанимали работников, закупали технику, но все это было только на бумаге.

Большинство субсидий выдавалось на компенсацию затрат по лизингу оборудования. Предприниматели подавали фиктивные документы на приобретение буровой машины, экскаватора, токарного станка и прочей техники - и получали деньги, которые тратили не по назначению. Чтобы не вызывать подозрений, аферисты использовали разные фирмы, созданные специально для махинаций.

- Конкурсная комиссия анализировала представленные коммерсантами документы, участникам начислялись баллы, и в итоге определялись победители с наибольшим рейтингом. Получатель субсидии должен был в определенный срок использовать ее строго по целевому назначению либо вернуть в бюджет, - пояснила консультант Архангельского областного суда Ксения Соловьева.

Хищение субсидий на реализацию бизнес-планов требовало поистине театральных постановок. Так, для организации мифического цеха по переработке рыбы осужденные создали ООО на подставных лиц и подделали копии свидетельств о прохождении будущими работниками курса обучения, без которого получить бюджетную поддержку было бы невозможно. Таким же образом "заработало" производство пластиковых окон и сухого льда.

Доказано восемь эпизодов мошенничества, ущерб составил десять миллионов рублей

Установлено, что осужденные вовлекали в мошенничество своих знакомых, даже не подозревавших о незаконности вроде бы обычных бизнес-операций. Схема работала довольно долго - с 2011 по 2015 год, но трижды дала осечку, когда коммерсантам отказали в предоставлении субсидий. Как отмечают в прокуратуре области, выявлять подобные преступления трудно, поскольку контроль за расходованием средств чаще всего ограничивается проверкой документов, а мошенники их подделывают.

Масштабная афера вскрылась в ходе совместной проверки региональной контрольно-счетной палаты, прокуратуры и полиции области, РУФСБ. Один из обвиняемых полностью раскаялся и помог изобличить подельников, другой признал вину частично, а третья соучастница утверждала, что принимала все за чистую монету и не догадывалась о мошенничестве. Но доказать это ей не удалось.

По решению областного суда фигуранты должны возместить всю сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.