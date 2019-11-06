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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рыбный цех на бумаге

Архангельские предприниматели отправятся в колонию за хищение субсидий
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 249(8007)
Суд приговорил троих архангельских предпринимателей к реальному сроку лишения свободы на срок от трех лет девяти месяцев до пяти лет колонии общего режима. Они признаны виновными в хищениях средств региональных субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства. Доказано восемь законченных эпизодов мошенничества, ущерб составил свыше десяти миллионов рублей.

Предпринимательством они действительно занимались, но документы на получение крупных субсидий подавали вовсе не с целью развития бизнеса. Для хищения бюджетных средств коммерсанты разработали схему, главным элементом которой стала безупречная отчетность. Они создавали производства, нанимали работников, закупали технику, но все это было только на бумаге.

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Большинство субсидий выдавалось на компенсацию затрат по лизингу оборудования. Предприниматели подавали фиктивные документы на приобретение буровой машины, экскаватора, токарного станка и прочей техники - и получали деньги, которые тратили не по назначению. Чтобы не вызывать подозрений, аферисты использовали разные фирмы, созданные специально для махинаций.

- Конкурсная комиссия анализировала представленные коммерсантами документы, участникам начислялись баллы, и в итоге определялись победители с наибольшим рейтингом. Получатель субсидии должен был в определенный срок использовать ее строго по целевому назначению либо вернуть в бюджет, - пояснила консультант Архангельского областного суда Ксения Соловьева.

Хищение субсидий на реализацию бизнес-планов требовало поистине театральных постановок. Так, для организации мифического цеха по переработке рыбы осужденные создали ООО на подставных лиц и подделали копии свидетельств о прохождении будущими работниками курса обучения, без которого получить бюджетную поддержку было бы невозможно. Таким же образом "заработало" производство пластиковых окон и сухого льда.

Доказано восемь эпизодов мошенничества, ущерб составил десять миллионов рублей

Установлено, что осужденные вовлекали в мошенничество своих знакомых, даже не подозревавших о незаконности вроде бы обычных бизнес-операций. Схема работала довольно долго - с 2011 по 2015 год, но трижды дала осечку, когда коммерсантам отказали в предоставлении субсидий. Как отмечают в прокуратуре области, выявлять подобные преступления трудно, поскольку контроль за расходованием средств чаще всего ограничивается проверкой документов, а мошенники их подделывают.

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Масштабная афера вскрылась в ходе совместной проверки региональной контрольно-счетной палаты, прокуратуры и полиции области, РУФСБ. Один из обвиняемых полностью раскаялся и помог изобличить подельников, другой признал вину частично, а третья соучастница утверждала, что принимала все за чистую монету и не догадывалась о мошенничестве. Но доказать это ей не удалось.

По решению областного суда фигуранты должны возместить всю сумму причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

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