В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков - 50 миллиметров. Из-за обильных дождей и мокрого снега на реках наблюдается рост уровня воды. Показатели превышают средние параметры многолетних наблюдений. Затоплены населенные пункты, четыре муниципальных района остались без электричества.

Непростая обстановка в самой Вологде. Из берегов вышли реки Шограш и Золотуха. Вода полностью залила улицы Можайского, Мишкольцскую, Конева, Челюскинцев. И ее уровень продолжает пребывать. На смену дождю пришел мокрый снег. В местах подтоплений закрыли движение, там работают бригады водоканала.

Полностью размыло дорогу на 20-м километре от Устюжны между деревнями Выползово и Конюхово. В деревне Ивановское детей не смогли увезти в школу. В Череповецком муниципальном районе уже ввели режим ЧС. Как прокомментировала глава администрации Надежда Малкова, малые и большие реки вышли из берегов. Часть деревень отрезана, дороги перекрыты. Особенно тяжелая ситуация в Уломском поселении, в районе Ягницы, а также вокруг поселка Суда. Из некоторых деревень Мяксинского муниципального образования пришлось эвакуировать людей. Не выдержал природной стихии мост через Мяксу - обвалились опоры, которые и без того находились в далеко не лучшем состоянии.

Без электричества остались 54 населенных пункта. Ситуация усугубляется тем, что синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха - до минус 12 градусов. Это может осложнить дорожную обстановку.