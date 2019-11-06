Новости

Медведев уволил замруководителя Росавиации 21:14
Катрин Денев перенесла инсульт 20:59
Российский турист пропал на турецком курорте 20:59
Путин приедет на съезд "Единой России" 20:54
"Аэрофлот" вернул владельцам золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов 20:41
Росавиация внепланово проверила авиакомпанию Azur Air 20:30
Toyota представила гоночный бизнес-седан Avalon 20:30
Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии 20:13
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян 19:58
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 19:24
Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России 19:14
ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции 19:05
Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами 19:00
В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть 17:42
В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 21:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подтопило

На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков - 50 миллиметров. Из-за обильных дождей и мокрого снега на реках наблюдается рост уровня воды. Показатели превышают средние параметры многолетних наблюдений. Затоплены населенные пункты, четыре муниципальных района остались без электричества.

Непростая обстановка в самой Вологде. Из берегов вышли реки Шограш и Золотуха. Вода полностью залила улицы Можайского, Мишкольцскую, Конева, Челюскинцев. И ее уровень продолжает пребывать. На смену дождю пришел мокрый снег. В местах подтоплений закрыли движение, там работают бригады водоканала.

Фото: iStock
В Перми готовятся к паводку из-за сильных осадков

Полностью размыло дорогу на 20-м километре от Устюжны между деревнями Выползово и Конюхово. В деревне Ивановское детей не смогли увезти в школу. В Череповецком муниципальном районе уже ввели режим ЧС. Как прокомментировала глава администрации Надежда Малкова, малые и большие реки вышли из берегов. Часть деревень отрезана, дороги перекрыты. Особенно тяжелая ситуация в Уломском поселении, в районе Ягницы, а также вокруг поселка Суда. Из некоторых деревень Мяксинского муниципального образования пришлось эвакуировать людей. Не выдержал природной стихии мост через Мяксу - обвалились опоры, которые и без того находились в далеко не лучшем состоянии.

Без электричества остались 54 населенных пункта. Ситуация усугубляется тем, что синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха - до минус 12 градусов. Это может осложнить дорожную обстановку.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Паводки в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет