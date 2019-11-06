Девять районов Новгородчины подтопило после сильных ливней

На Новгородчине спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка, который пришел в регион в начале недели. Из-за сильных ливней на территории девяти муниципальных районов произошло подтопление 32 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области.

К утру 6 ноября в зоне подтопления находились 84 дома, где живут 249 человек, а также 298 приусадебных участков и 25 участков дорог. Кроме того, циклон повредил шесть деревянных переправ. Шесть населенных пунктов стихия отрезала от "большой земли".

Пострадавших нет, однако местные жители сообщают о гибели домашнего скота. В некоторых населенных пунктах, по словам сельчан, вода практически достигла окон частных домов.

В ликвидации последствий паводка участвуют более 150 работников территориальной подсистемы РСЧС Новгородской области, около 60 единиц техники.