Более 70 первокурсников из Архангельской области, поступивших в вузы Северной столицы, собрались в Доме журналиста на Невском: встречу организовало представительство Поморья в Петербурге. Студенты знакомились, общались, строили планы на жизнь и задавали вопросы специальному гостю встречи - губернатору Архангельской области Игорю Орлову.

На перекличке прозвучали названия лучших университетов и академий Петербурга, а также почти всех уголков Поморья. "Архангельск, Котлас, Мирный, Новодвинск, Онега здесь!" - то и дело раздавалось из зала. Город на Неве всегда притягивал абитуриентов-северян. К примеру, в Ленинградском госуниверситете учился и работал знаменитый пинежанин - писатель Федор Абрамов, творчество которого стало сквозной темой встречи.

На упоминание ведущими одного из вузов - университета аэрокосмического приборостроения - откликнулся его выпускник Игорь Орлов.

- Я горжусь каждым из вас, - обратился губернатор к студентам. - Поступить в вуз Петербурга - большое достижение. Теперь для вас начинается самая интересная и прекрасная пора. Не хочу пугать, но будут и трудности, такова жизнь. У меня о студенческих годах остались только позитивные воспоминания, чего и вам желаю. Учился я хорошо, почти всегда получал повышенную стипендию. Но даже на обычную - 40 рублей - в те времена можно было без проблем прожить целый месяц. Считаю, что стипендия и сегодня должна быть достойной, поэтому обратился в адрес правительства РФ с инициативой уравнять ее с прожиточным минимумом того региона, где находится вуз. Пока это сложно реализовать, но мы будем продолжать работу.

После окончания учебы Игорь Орлов поехал работать на судостроительный завод в Северодвинск. В те времена действовала система распределения и лучшие выпускники могли выбирать место приложения знаний. По словам губернатора, город кораблестроителей давал новоиспеченным специалистам куда больше возможностей даже по сравнению с Северной столицей.

Чем Архангельская область может привлечь выпускников сегодня?

- Ваше возвращение на родную землю - с работой, жильем и нормальными условиями для жизни - моя задача как губернатора. Работа в области есть, в том числе с неплохой зарплатой и возможностью роста. Это прежде всего такие сферы, как образование, здравоохранение и социальная помощь. Регион много строит, но высокопрофессиональных специалистов этой отрасли не хватает. Кроме того, есть большая потребность в инженерах, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, переработке леса, судостроении и локальной энергетике. Что касается жилья, то у нас действуют льготные предложения по ипотеке, - отметил Игорь Орлов.

...Как признавались юные участники встречи, они словно на несколько часов снова оказались дома. А победители викторины, посвященной творчеству Федора Абрамова, получили билеты на легендарный спектакль Малого драматического театра по его роману "Братья и сестры".

- Именно в такие дни понимаешь, что ты остаешься частичкой своей родины, и чувствуешь ее тепло даже на расстоянии, - призналась студентка ЛГУ имени Пушкина Елизавета Обрядина из Холмогор.