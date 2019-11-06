Как минские студенты проходят практику на российских атомных электростанциях

Уже четвертая группа белорусских студентов, проходящих обучение по специальности "Ядерная физика и технологии", завершила производственную практику на Калининской АЭС в России. Пока первая атомная в самой Беларуси достраивается и готовится к вводу в эксплуатацию, местом для практического обучения национальных кадров стала однотипная станция в городе Удомля Тверской области.

А этим летом союзные студенческие стройотряды трудились на белорусской АЭС в Островце. Роман Щербенков

В течение двух недель студенты из Минска знакомились со спецификой производства электроэнергии на энергоблоках с водо-водяными реакторами (ВВЭР-1000), побывали в основных производственных подразделениях Калининской АЭС. По горячим следам итоги практики прокомментировал старший преподаватель кафедры "Ядерная физика" Белорусского государственного университета Олег Семенович.

- Подготовке персонала для Белорусской АЭС придается первостепенное значение, - заявил он журналистам. - Важнейшую роль здесь играет стажировка на действующей станции с таким же типом реакторной установки. В этом плане наиболее удобна Калининская атомная. Она имеет удобное географическое расположение, укомплектована современным парком полномасштабных тренажеров, обладает обширной учебной базой - это мастерские, учебные аудитории и классы специальной подготовки…

Как рассказали в концерне "Росэнергоатом", который управляет всеми АЭС России, с февраля 2018 года производственную практику на станции в Удомле проходят студенты Белорусского национального технического университета.

Об этом между российской АЭС и университетом подписано специальное соглашение. Кроме того, Калининская АЭС активно сотрудничает с Белорусским государственным университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. К этому дню на базе учебно-тренировочного подразделения КаАЭС прошли обучение уже четыре группы будущих специалистов атомной отрасли Республики Беларусь.

По словам заместителя главного инженера по подготовке персонала Калининской АЭС Евгения Колесниченко, в программу стажировки студентов включены важнейшие темы. Они прямо касаются режимов эксплуатации энергоблоков, основного технологического оборудования, систем безопасности, основ экологической, радиационной и пожарной безопасности, охраны труда и инженерной психологии. А те знания и навыки, что получают студенты во время двухнедельной практики, закрепляют путем демонстрационных занятий на полномасштабных тренажерах, которые воспроизводят один к одному блочный пункт управления АЭС.

Учебно-тренировочное подразделение родилось на Калининской АЭС одновременно с пуском первых энергоблоков. И сегодня имеет в своем арсенале уникальный набор средств: мастерские и тренажеры, тренировочные стенды и интерактивные комплексы, учебные аудитории и классы специальной подготовки. С целью эффективного решения задач безопасной эксплуатации создан современный парк полномасштабных тренажеров.

"На четыре действующих энергоблока станции приходится три полномасштабных тренажера, - дали справку "СОЮЗу" в Управлении информации и общественных связей Калининской АЭС. - Эти программно-технические комплексы позволяют имитировать весь спектр режимов - от нормальной эксплуатации до нештатных ситуаций".

Добавим, что учебно-тренировочная база КаАЭС и собранный здесь высококвалифицированный преподавательский состав нацелены не только (и даже не столько) на стажировки студентов, избравших для себя карьеру атомщика, но прежде всего - на стажировки, поддержание и повышение квалификации уже работающих операторов АЭС, инженерно-технического и вспомогательного персонала. Ежегодно более 2500 специалистов, причем не только из России, проходят подготовку в УТП Калининской АЭС по различным курсам и программам.

"Современная система подготовки персонала является залогом надежной и безопасной эксплуатации атомной станции, а обеспечение этой подготовки - ключевой задачей отрасли, - подтвердили в Департаменте коммуникаций ГК "Росатом". - Учебно-тренировочное подразделение Калининской АЭС традиционно показывает высокий уровень организации подготовки персонала для российских и зарубежных АЭС по всем направлениям".