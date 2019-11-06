Конституционный суд РФ поддержал право граждан проводить митинги

Конституционный суд РФ запретил местным органам власти устанавливать произвольные ограничения для мест проведения мирных собраний и митингов. Рассматривать пришлось сразу две аналогичные жалобы на региональный закон Республики Коми, решение касается всех субъектов РФ.

Предметом изучения судей стали положения, запрещающие проведение митингов и собраний на главной площади города - Стефановской, а также в зданиях госучреждений, органов власти и местах в радиусе 50 метров от входа на данные объекты. Основные из которых, кстати, находятся на Стефановской площади, где до 1932 года стоял главный храм города, давший ей название. В 2017 году Вере Терешонковой власти не позволили провести на месте разрушенного 85 лет назад Свято-Стефановского собора заупокойный молебен в память жертв "Большого террора". Марине Седовой примерно тогда же было отказано в проведении митинга - обсуждения неудовлетворительной работы общественного транспорта перед зданием городской администрации. В обоих случаях основанием для отказа послужили положения регионального закона, и суды общей юрисдикции сочли это правомерным. Однако, по мнению заявителей, такой подход нарушает не только право граждан собираться мирно и без оружия, но также идет вразрез с конституционным принципом о том, что "в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".

Решение КС РФ по данному вопросу основано на ранее вынесенных правовых позициях суда, поэтому принято без проведения публичных слушаний. Основные аргументы - недопустимо "введение непреодолимого барьера для реализации права на свободу мирных собраний вблизи любых органов власти", а у субъектов РФ отсутствует право "введения абстрактных запретов".

- Установленный общий запрет выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ, - постановил КС.

Решение распространяется и на законы других субъектов РФ, содержащие аналогичные положения, поэтому всем региональным законодателям надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. Но и до этого момента органам власти запрещено оправдывать отказ в проведении публичных мероприятий простыми ссылками на региональный закон, а надлежит обосновать должным образом, "почему с учетом заявленных параметров конкретного публичного мероприятия его проведение вызовет угрозу правам и свободам человека и гражданина, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности".

Запрет выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ

Решения по делам Марины Седовой и Веры Терешонковой подлежат пересмотру, однако поскольку провести заявленные ранее митинги уже вряд ли возможно, КС признал за ними право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц (статья 53 Конституции РФ).