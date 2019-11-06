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06.11.2019 17:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уроки арифметики

Можно ли с помощью статистики уменьшить "бумажную" нагрузку на бизнес?
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 249(8007)
Для того чтобы эффективность бизнеса была выше, а учет и контроль за ним - точнее и удобнее в использовании, в России разрабатывается модель цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных. К 2024 году должны быть созданы единое хранилище статистических данных, единая технология сбора и обработки сведений.

Для этого постановлением правительства в июне текущего года был объявлен эксперимент, направленный на улучшение качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах. Пятнадцать статуправлений из 15 регионов России, в том числе Ленобласть, приняли в нем участие.

- В рамках этого эксперимента нас, территориальные органы статистики, попросили предоставить свои предложения, направленные на оптимизацию статучета, - объясняет заместитель руководителя Петростата Светлана Черных. - Цель предложений - изыскать возможность снизить отчетную нагрузку на бизнес.

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Что скрывать: всевозможного рода отчеты всегда были и остаются для предприятий существенным бременем. Ситуация усугубляется еще и тем, что органы власти, органы местного самоуправления то и дело требуют от предприятий предоставлять дополнительные сведения по тому или иному кругу вопросов. Причины этого понятны: в нашей стране законодательно установлен запрет на использование первичных статистических данных в иных целях, не связанных с формированием официальной статистики. Кроме того, отсутствует координация между отчетностью всевозможных ведомств, и, как следствие, происходит излишнее дублирование, параллелизм в сборе сведений, что также нагрузкой ложится на первичное звено - бизнес.

Светлана Черных рассказала о тех предложениях, которые внесли территориальные органы госстатистики по пересмотру форм отчетности. Всего, по словам эксперта, было внесено 1243 предложения. Принято 299, то есть 24 процента.Чего же конкретно касались поданные предложения?

Например, целый ряд статуправлений предложили изменить форму 3-Ф "О просроченной задолженности по зарплате" и передать сбор этих данных государственным инспекциям по труду. Мотив резонный: органы статистики не могут установить факты просроченной задолженности, этими возможностями располагают инспекции по труду и прокуратура. Однако Минтруд России отклонил это предложение.

К 2024 году должны быть созданы единое хранилище данных, единая технология сбора и обработки сведений

Было предложение объединить форму П-4 и П-4 (НЗ) - "о численности работников и зарплате" и "сведения о неполной занятости и движении работников". Это предложение тоже было отклонено на том основании, что в данный момент имеются технические сложности с обработкой этих данных.

Предлагал Петростат и такие перемены: сбор сведений о зарплате работников на предприятиях с численностью до 15 человек перенести с ежеквартального на годовой. Но отклонено и это предложение, без объяснения причин.

Несмотря на такие результаты в оценках предложений территориальных органов статистики, в этой службе не теряют оптимизма. И не оставляют попыток улучшить бизнес-климат в регионах.

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