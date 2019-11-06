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06.11.2019 17:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хвост пистолетом

Мурманская треска получила знак качества
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 249(8007)
Треска мурманского производства получила российский Знак качества. Это решение принято по итогам лабораторных испытаний и дополнительных проверок производства, сообщили в пресс-службе Роскачества. Эксперты оценивали рыбопродукцию из трески двух перерабатывающих предприятий Мурманска. Их продукция получила сертификат соответствия сроком на три года.

Это уже не первая победа мурманской трески в битве с "конкурентами". Например, на европейском фестивале уличной еды European Street Food Awards 2017 в Берлине в номинации "Лучшая закуска" победа осталась за маринованной треской с перцем, лавровым листом и маслом.

Очистку Арктики начнут с Заполярья

По своему качеству филе мурманской трески превосходит даже аналогичную продукцию Норвегии - одного из мировых "рыбных" лидеров, подчеркнул Анатолий Васильев, завотделом экономики морской деятельности в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН.

Дело в том, что около 70 процентов трески в Норвегии добывают малые суда, которые ее не перерабатывают, а лишь обезглавливают и потрошат, а затем доставляют на береговые рыбоперерабатывающие фабрики. Мурманские рыбаки действуют иначе: около 95 процентов рыбного филе из баренцевоморского сырья изготовлена в море, на судовых рыбофабриках. Филе из только что выловленной трески, которая даже не подвергалась заморозке, по качеству можно отнести к эталону.

- Это филе при высочайшем качестве стоит дешевле норвежского, - отмечает эксперт. - Оно теряет около трети своей стоимости именно потому, что изготовляется в море. И почти вся уходит на экспорт. Но иностранные покупатели не могут проверить условия его изготовления, так как филе производится на судах. Поэтому они с удовольствием сбивают цену на нашу продукцию, получая немалую выгоду.

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