Рынок туристических услуг Мурманской области перенасыщен предложениями. Запросы в поисковиках выдают тысячи предложений о разнообразных туристических продуктах и услугах. Оценить их качество перед поездкой почти невозможно, для этого придется провести перед монитором не один час без каких-либо гарантий успешного результата. Чтобы решить эту проблему, в Мурманской области при поддеркже региональных властей создан туристический информационный центр (ТИЦ), который поможет жителям и гостям региона отобрать наиболее качественные турпродукты.

Недостатка в информации о достопримечательностях и туристических услугах в Заполярье уже давно нет, убежден президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. Ситуация доходит до парадокса. Москвичи, которые побывали на Кольском Севере при помощи членов ассоциации, не раз жаловались на то, что не смогли найти в интернете никакой внятной информации о турах по Мурманской области - хотя существуют десятки тысяч сайтов, рекламирующих Заполярье.

- Особенность наших поисковых систем в сильной привязке рейтинга к региону запроса. Если, находясь в Мурманске, запросить информацию о туре в Териберку, то можно получить достаточно ссылок, - подчеркнул Владимир Онацкий. - Но если попытаться получить ту же информацию, находясь в Москве или в Челябинске, то информации будет очень мало.

Многое здесь зависит от крупных порталов, служащих "визитками" региона и поддерживаемых государственными структурами, добавляет эксперт. Например, существует единый стандарт, по которому создаются подобные сайты в Исландии, Норвегии, Финляндии. Над ними работают серьезные команды, чьи услуги стоят недешево, но такие сайты существенным образом увеличивают туристический поток. И лучше, если их заказчиком является государство, поскольку при создании сайтов по инициативе частного бизнеса всегда наблюдается перекос в сторону предприятия-инициатора. На таком сайте должны быть указаны все легальные и сертифицированные гиды, все существующие маршруты и все надежные туроператоры. Последнее особенно важно, поскольку каждая турфирма хвалит сама себя, хотя многие из них не платят налогов, нанимают неквалифицированных гидов и не в состоянии обеспечить безопасность туристов, скажем, во время экскурсии по горам. Естественно, лучше всего прибегать к услугам тех, кто в состоянии хотя бы обеспечить туристам страховку.

Хорошим дополнением для ТИЦ станет официальный туристический портал Мурманской области, который недавно прошел реконструкцию.

При этом региональным организаторам туров все еще не хватает продвижения продуктов и их информационного сопровождения, считает Виталий Фурман, председатель Союза туриндустрии Мурманской области. По его словам, необходимо использовать все форматы - от СМИ до социальных сетей. Здесь может пригодиться опыт Финляндии, которая свои туристические продукты и услуги продвигает на государственном уровне.

- Центр кластерного развития Мурманской области, отдел по туризму областной администрации нам помогают, организуя общие выставки для туроператоров, которые хотят себя представить, - добавил Виталий Фурман. - Но выставки проводятся нечасто, и в промежутках между ними каждый сам за себя. В области продвижения туристических услуг нам необходимо объединить усилия, и ТИЦ поможет нам это сделать.

На этот счет есть и другое мнение. По словам президента ассоциации "Арктические гиды" Владимира Онацкого, реклама классического формата офлайн теряет свою эффективность.

- Нам уже довелось с этим столкнуться, - добавляет эксперт. - Два года мы рекламировали офлайн, но эффекта почти не получили. Зимой, впрочем, мы обходимся без рекламы, потому что людей приезжает и без того много.

При этом, по словам Владимира Онацкого, необходимо рекламировать регион в целом и в этой работе необходимо активно участвовать властям. Сейчас для этого самый подходящий момент: туризм в Арктике становится трендом. Количество приезжающих сюда туристов растет в среднем на 15 процентов в год.

Прямая речь

Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области:

- Одна из задач туристического информационного центра - сделать "дикого" туриста "легальным". По официальным данным, в 2018 году прирост турпотока составил 20 процентов по сравнению с 2017 годом.

Мы рассчитываем, что такие шаги, как создание ТИЦ и объединение туроператоров, позволят увеличить турпоток в 2019 году еще на 30 процентов. В новом центре уже были первые посетители из Норвегии и Китая, далее мы разработаем нашу презентацию и на китайском языке для удобства гостей из Азии.