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06.11.2019 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Война с белыми пятнами

На месте бывших лагерей военнопленных в Норвегии появятся памятники
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 250(8008)
"...Стояли жуткие холода, но пленные были одеты в какие-то лохмотья. Их ноги были обвязаны веревкой. Некоторые были больны, кого-то сбрасывали на берег, словно бревна. Когда им надо было строиться, многие просто валились от слабости. Тех, кто сам не мог встать, бросали в грузовик и увозили. Все это было возмутительно и жестоко" - такие впечатления оставила у маляра из норвежского города Олесунда Юхана Йельмеланда встреча с группой из двухсот советских военнопленных, прибывших в Олесунд в Рождество 1942 года.
В годы Второй мировой войны на территории Норвегии были созданы концентрационные лагеря. Фото: Архив мурманских поисковиков В годы Второй мировой войны на территории Норвегии были созданы концентрационные лагеря. Фото: Архив мурманских поисковиков
В годы Второй мировой войны на территории Норвегии были созданы концентрационные лагеря. Фото: Архив мурманских поисковиков

"Мы подползали к самому забору. Там стояли пленные, в серой униформе, худые, слабые, Они выглядели стариками, с серой кожей, прорезанной глубокими морщинами. Мы передавали им еду под плотным проволочным заграждением. Однажды навстречу протянулась большая рука и пожала мою..." - вспоминает Эли Холтсмарк, которой было тогда двенадцать лет.

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В Норвегии и Мурманской области продолжаются торжества в честь 75-летия Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой в 1944 году были освобождены от немецких войск Кольский полуостров и норвежская губерния Восточный Финнмарк.

Но война - это не только боевые действия. Нельзя забывать и о нечеловеческих страданиях, которые пережили пленные бойцы Красной армии в немецких лагерях, в годы войны располагавшихся в Норвегии. Там погибло около 13 тысяч человек, но при этом увековечена память не более трех тысяч, говорит Михаил Орешета, один из основателей поискового движения Мурманской области.

Чтобы возвратить из небытия имена остальных, будет создана общественная аналитическая группа с участием представителей России, Финляндии и Норвегии. О необходимости этой работы заявили глава МИД России Сергей Лавров и король Норвегии Харальд V во время празднования Победы над фашистами в норвежском городе Киркенесе.

Из 13 тысяч погибших в лагерях увековечена память только трех тысяч

- В Северной Норвегии были сотни захоронений наших бойцов, - пояснил Михаил Орешета. - Но в 1951 году, во время холодной войны, в одностороннем порядке и вопреки протестам Советского Союза, норвежские власти с помощью армии в одну ночь эксгумировали их останки, погрузили в мешки и перевезли на остров Хютте на юге страны. Кроме того, были взорваны памятники, которые строили сами пленные.

Сегодня отношения между Россией и Норвегией стали добрососедскими, что позволяет исправлять ошибки прошлого. По словам писателя, могилы советских воинов на острове Хютте облагорожены, за ними ведется должный уход, норвежцы с большим почтением относятся к памяти своих освободителей. Но эта работа требует продолжения. Предполагается установить на местах бывших лагерей в Норвегии мемориалы с памятными досками, на которых будут перечислены имена всех погибших пленных. Этим вопросом и намерена заняться общественная группа.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Какими бы трагичными ни были страницы истории войны, праздник освобождения Севера от фашистов должен оставаться праздником - зрелищным и интересным. Мурманские поисковики и реконструкторы воспроизвели некоторые сражения, ставшие ключевыми в битве за Советское Заполярье. Например, группа поисковиков повторила путь отрядов лейтенанта Виктора Леонова и капитана Ивана Барченко-Емельянова на мыс Крестовый - более 30 километров по скалам и пропастям гористого берега Баренцева моря. Взятие Крестового позволило советским войскам 13 октября 1944 года отбить у немцев порт Лиинахамари - древнейшее русское поселение, которое снова вернулось в состав России.

- Потом была реконструкция боя за Лиинахамари, с катерами, высадкой десанта и стрельбой, - рассказал Михаил Орешета, который стал главным ее организатором. - В ней участвовал военно-исторический клуб "Заполярный рубеж". Все было по-настоящему, "бойцы" выпрыгивали с катеров в ледяную воду с пулеметами "Максим". Это оружие весит более 60 килограммов!

Увековечение памяти погибших всегда было сложным и болезненным вопросом. Сегодня поисковики работают на голом энтузиазме, за свой счет и благодаря оказываемой время от времени спонсорской помощи. На этот раз в числе спонсоров праздника были Кольская горно-металлургическая компания и Мурманский морской торговый порт. Региональные власти также намерены наладить поддержку поискового движения в Заполярье.

Цифра

240 захоронений советских бойцов было на территории Северной Норвегии до 1950-х годов.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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