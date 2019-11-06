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06.11.2019 19:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ждем снега

На улицах закончилась подготовка к зиме
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 249(8007)
К началу нового сезона снегопадов Смольный закупил почти 500 единиц новой уборочной техники. Но бороться со снегом и наледью будут прежде всего превентивно - на улицы Петербурга вернут соль.

Решение отказаться от использования этого агрессивного средства - поберечь обувь горожан и лапы собак - было принято в 2016 году. Граждане радовались, что на улицах больше нет коричневой жижи, а вот автомобилисты жаловались на скользкий снежный накат. Использование гранитной крошки - как делается, например, в соседней Финляндии - Петербургу не подошло: засоряется ливневая канализация. И местные власти вспомнили, что все новое - это хорошо забытое старое.

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Как рассказал глава Жилищного комитета Виктор Борщев, использовать соль нынешней зимой предполагается в двух видах - как песко-соляную смесь и как рассол, то есть водный раствор. Последний начинают использовать при угрозе заморозков сначала на сложных участках - например, на мостах и эстакадах, однако в этом году службы уборки города хотят опробовать эту технологию на улицах и во дворах. Уже закуплено соответствующее оборудование для малогабаритной техники.

- Иначе ледяные наросты на тротуарах можно убрать только вручную, - пояснил Борщев, - но долбить их долго и малоэффективно. Мы будем использовать соль только там, где нельзя применять механические средства.

Город также приобрел для уборки комбинированные машины на базе КАМАЗа, тракторы и мультимобили - всего 471 единица новой техники. Утилизировать снег будут 11 плавильных установок, а складировать его разрешат только на специальных площадках (всего их семь) и только в непосредственной близости к пунктам переработки. Создавать снеговые валы в центре города или в жилых кварталах строго запрещено.

Бороться со снегом и наледью будут прежде всего преветивно - на улицы Петербурга вернут соль

А для более качественной уборки часть городских улиц планируется полностью перекрывать. Правда, это не коснется основных городских магистралей, таких как Невский или Московский проспект, а само перекрытие будет поэтапным - от перекрестка до перекрестка. Машины, которые окажутся в зоне работы уборочной техники, переставят с помощью эвакуатора.

- Прежде всего так будут делать на второстепенных трассах центральных районов. Тех, где посреди улицы можно поставить самосвал, - рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Вадим Мизюкин.Однако начнется работа, по всей видимости, не скоро. По мнению главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, ноябрь будет довольно теплым, а морозы придут в Северную столицу только в январе.

Справка "РГ"

Жаловаться на плохую уборку улиц можно по телефону 314-60-13. Как заверил Вадим Мизюкин, на основании заявления граждан комитет выяснит принадлежность плохо убранного участка и обяжет соответствующие службы навести порядок.

Цифра

500 единиц новой уборочной техники закуплено к началу зимы в Санкт-Петербурге.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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