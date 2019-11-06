Объединение ресурсов регионов увеличит темпы роста экономики

Недостаток инвестиций стал одной из главных проблем экономической безопасности страны до 2030 года. Об этом говорили эксперты первого форума межрегиональной кооперации и партнерства, который прошел в Петербурге.

Законодатели стремятся улучшить инвестиционный климат в стране: было усовершенствовано миграционное законодательство, стало легче привлекать специалистов, хотя здесь, наверное, еще не все так гладко, как хотелось бы. Были сокращены сроки регистрации права собственности на объекты, получения разрешения на строительство, упрощены процедуры подключения к сетям.

- Главная проблема - сокращение инвестиций, которое началось в 2013 году. У нас старый основной капитал, изношенная материально-техническая база предприятий, которая обновляется лишь на 0,7 процента ежегодно, остальные 99,3 процента просто стареют год от года. Примерно четверть всего оборудования работает свыше срока амортизации, а средний срок работы машин и оборудования в России составляет 14 лет - вдвое больше, чем в развитых странах. В таких условиях производить качественную, конкурентную продукцию становится все сложнее. Поэтому в России экономический рост больше, чем в любой другой стране, связан с инвестициями, которые нужно вкладывать в производство, - уверен заведующий кафедрой РАНХиГС Абел Аганбегян.

Эксперты полагают, что причиной сокращения инвестиций стала устаревшая нынешняя модель привлечения средств регионами.

- У нас каждый регион тратит много сил на удовлетворение своих нужд. Унас есть хорошие проекты, но нам трудно их реализовывать в одиночку, особенно на фронте привлечения инвестиций. Регионы сегодня соперничают друг с другом, вместо того чтобы объединять усилия. Создавая общие проекты, мы в первую очередь должны совместно привлекать средства, - сообщил Владимир Евсеев, эксперт Федерального агентства стратегических инициатив и Законодательного собрания Санкт-Петербурга по экономике и промышленности.

Необходимость объединения регионов эксперты связывают с темпами роста экономики в России. На данный момент, согласно цифрам Росстата, он находится на уровне одного процента.

Причиной сокращения инвестиций стала устаревшая модель привлечения средств регионами

- Низкие темпы экономического роста вызваны прежде всего структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна, - поясняет глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По мнению экспертов, сегодня сотрудничество между регионами затруднено, диалог между хозяйственными структурами и крупными компаниями не налажен. Для эффективного привлечения инвестиций необходимы коммуникация и взаимовыгодный диалог между регионами.

- Укрепление межрегиональных связей - важная составляющая сбалансированного развития всех территорий страны. Тем более эти задачи актуальны для соседствующих регионов в границах СЗФО, - отметил председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.

Международный опыт показывает, что наличие развитой инфраструктуры упрощает поиск инвесторов, готовых открыть в регионе новые предприятия, стимулирует создание или расширение бизнеса местных производителей, способствуя возникновению кластеров. Многие российские регионы за последние годы добились хороших результатов в формировании производственной и инновационной инфраструктуры для размещения бизнеса, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор экономики.

P.S.

Летом этого года Санкт-Петербург занял первое место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов России, составленным Агентством стратегических инициатив.