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06.11.2019 15:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Петербуржцы увидели лучшие фильмы про искусственный интеллект

Текст: Ульяна Вылегжанина
В Санкт-Петербурге завершился XIV Международный кинофестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний", стартовавший 1 ноября. Зрители увидели 17 самых ярких мировых картин, посвященных науке и образованию. Режиссеры представляли разные страны: США, Данию, Францию, Германию, Испанию, Норвегию, Россию и другие.

Как сообщает оргкомитет, главной темой фестиваля стало развитие искусственного интеллекта в нашей стране и за рубежом. Кроме того, ленты были посвящены другим актуальным научным проблемам: расшифровке полного генома человека, способности научных открытий менять мир и так далее.

Фото: Санкт-Петербургская консерватория им.Римского-Корсакова
Фестиваль "Международная неделя консерваторий" пройдет в Санкт-Петербурге

Гран-при получила работа "Привет, искусственный интеллект" немецкого режиссера Изы Виллингер. Приз за лучшую режиссуру - фильм представителя США Йена Чейни "Самое неизведанное". Приз за лучшую операторскую работу - норвежская картина "Королева без королевства" Асгейра Хельгестада.

Короткометражную работу молодого российского режиссера Егора Махонина "Создавая доступный мир" жюри признало лучшим дебютом фестиваля. Картина повествует о петербургском разработчике Федоре Беломоеве, который создает уникальные коммуникаторы для слепоглухих людей.

Специальный приз жюри присудили в этом году фильму "Город ученых" режиссера Дмитрия Семибратова. Молодежное жюри вручило свой специальный диплом фильму Марины Марии Мельник "Отец Байкал". А специальный диплом телеканала "Наука" достался американской полнометражке "АльфаГо" режиссера Грега Коса. Автор и герои документального фильма задаются сложными вопросами: могут ли компьютеры думать творчески, можно ли разработать искусственный интеллект, обладающий интуицией?

Стать гостем кинофестиваля мог любой желающий. Все показы были бесплатными и сопровождались полными залами.

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