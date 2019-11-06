Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Помимо этого, Сахалин, Ненецкий АО и Магаданская область вошли в список регионов, с самыми лучшими зарплатами для учителей.
А самые низкие средние зарплаты зафиксированы у учителей в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии (примерно 22 тысячи рублей).
Средняя зарплата педагогов в общеобразовательных организациях по стране составляет примерно 40 тысяч рублей.