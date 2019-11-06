Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Помимо этого, Сахалин, Ненецкий АО и Магаданская область вошли в список регионов, с самыми лучшими зарплатами для учителей.

А самые низкие средние зарплаты зафиксированы у учителей в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии (примерно 22 тысячи рублей).

Средняя зарплата педагогов в общеобразовательных организациях по стране составляет примерно 40 тысяч рублей.