Власти Петербурга собираются обратиться в Минкультуры с просьбой пересмотреть согласование работ по капитальному строительству в зоне памятников ЮНЕСКО. Дело в том, что эти правила сейчас меняются, а это значит, что работы на каждом объекте нужно будет отдельно согласовывать с комитетами ЮНЕСКО в Париже. В Смольном опасаются, что это приведет к коммунальной бюрократии невиданного масштаба.

Исторический центр Петербурга весь является памятником ЮНЕСКО. То есть охраняются не только конкретные здания, но и культурно-природный ландшафт. Это большая гордость для города и большая нагрузка - та самая процедура согласования вопросов строительства.

- Нам надо будет согласовывать любое действие, в том числе прокладку канализации и других инженерных сетей, - констатирует директор Института архитектурно-строительного проектирования, геотехники и реконструкции Алексей Шашков. Эксперт подчеркнул: значительная часть капитальных работ, которые проводятся в центре, никак не касается внешнего облика объектов всемирного наследия, здесь скорее вопросы ЖКХ и поддержания мегаполиса в нормальном состоянии.

Отчего возник такой казус? Дело в том, что документы у ЮНЕСКО типовые и значительная часть объектов охраны по всему миру - это отдельно стоящие здания и сооружения. К ним требования комитетов вполне справедливы и, что важно, технически выполнимы. Но конкретные свои проекты с парижской штаб-квартирой согласовывают далеко не все. Например, в Милане, где также достаточное количество объектов всемирного наследия при производстве работ штаб-квартиру просто предупреждают о них.

Алексей Шашков говорит, что Петербургу было бы правильнее также лишь уведомлять комитеты ЮНЕСКО, а не ждать их отмашки. Эксперт отмечает: когда в том же квартале исторического центра начинается прокладка инженерных сетей, то ей предшествует огромная работа. Например, такие проекты пристально изучают в городском комитете по сохранению объектов культурного наследия. Но если КГИОП знает досконально всю ситуацию с городскими историческими объектами, то у экспертов в Париже просто нет такого объема материалов. Соответственно, оценить удаленно, лишь глядя на техническую документацию, правильно ли под таким-то переулком прокладывают трубы, специалисты вряд ли смогут.

Заместитель председателя городского комитета по использованию и охране памятников Алексей Михайлов также выражает озабоченность сложившейся ситуацией. По словам чиновника, если правила взаимоотношений с ЮНЕСКО будут приняты в нынешнем виде, то работы на десяти процентах всей городской территории придется согласовывать с Парижем. Проблема еще и в том, что алгоритм этого согласования нигде не прописан и нет подробного перечня работ, который нужно утверждать.

Соответственно, под ударом может оказаться все городское хозяйство, а пострадавшими будут сами жители исторического центра, которым еще дольше, чем сейчас, придется ждать замены инженерных сетей. По перспективным планам в Петербурге должны появляться новые станции метро. В том числе и в центре. А это тоже капитальное строительство. Вопросы возникают и с благоустройством территорий в границах центра. Например, непонятно, как быть с новыми парками, можно ли их разбивать без отмашки из Парижа? Кроме того, в границах центра Петербурга пусть в минимальных объемах, но ведется новое строительство.

Здесь город довольно строго регламентирует высотность и архитектурные решения. В случае принятия новых правил, разрешения из Парижа придется ждать и на это.

Представители КГИОП, архитекторы, а также предпринимательского сообщества считают необходимым пойти по пути других городов Европы с обширным историческим центром и добиваться того, чтобы вместо обязательного согласования в Петербурге разрешили уведомительный порядок. "Иначе мы все просто утонем в бумагах", - говорят эксперты.