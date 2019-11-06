Рынок интернет-торговли в СЗФО, и прежде всего в Санкт-Петербурге, переживает настоящий бум. За год он подрос минимум на 27 процентов. Как выяснилось, причин для этого более чем достаточно. Традиционным магазинам становится все труднее привлечь внимание покупателя, даже если речь идет о товарах повседневного спроса. Петербуржцы говорят, что предпочитают покупать онлайн, потому что в интернете товары дешевле, можно сравнивать цены и не надо никуда ехать. Это выяснили аналитики Яндекс.Маркет, которые изучили, как, где и что покупали онлайн жители Санкт-Петербурга. Анализ проводили совместно с исследовательским агентством GfK Russia в сентябре 2019 года.

Общий характер покупок пока значительно не изменился - в основном петербуржцы покупали в интернете одежду (67 процентов опрошенных), смартфоны (63 процента), средства личной гигиены (59 процентов) и игрушки (59 процентов). Однако 40 процентов уверены, что для покупки в интернете подходят любые товары, немного меньше (31 процент) пока не готовы покупать онлайн алкоголь и лекарства (22 процента). Правда, как такового прецедента еще и нет - онлайн- торговля лекарствами пока только обсуждается, а продажа алкоголя (вина) начнется с 1 января следующего года, для розницы - с 2023 года.

Аналитики уверены, что бум онлайн-покупок продуктов еще впереди, но уже сейчас, согласно опубликованным данным Instamart и Ромир, средний чек россиян при покупке продуктов онлайн составляет 3900 рублей, что в 6,5 раза выше среднего чека за один поход в обычный магазин (в Петербурге - 3845 рублей). Да и 40 процентов покупателей, согласно исследованию Яндекс, уже хоть раз попробовали заказать продукты онлайн. Таким образом, покупатели пока пристреливаются к розничным магазинам, перед тем как основательно забыть дорогу к "живым" прилавкам.

Покупка продуктов онлайн входит в привычку, что люди становятся все более и более мобильными, предпочитая делать покупки на ходу. Согласно данным Яндекс.Маркет, уже 26 процентов покупателей делают заказы в интернет-магазинах со смартфонов. В прошлом году их было лишь 18 процентов.

Большинство петербуржцев (71 процент) предпочитают платить за заказ в интернет-магазине картой, чаще - в момент доставки. Чтобы забрать товар, они предпочитают пользоваться пунктами самовывоза и курьерской доставкой. Однако набирают популярность и постаматы (аналог почтовых ящиков) - в этом году 32 процента онлайн-покупателей из Санкт-Петербурга хотя бы раз забирали заказ таким образом.

Кстати, на днях "Почта России" открыла новый сервис - доставку отправлений весом до 15 килограммов в почтовые отделения и партнерские пункты выдачи заказов и постаматы. Можно предположить, что уже в ближайшем будущем покупателям не придется специально приходить в почтовые отделения, чтобы забрать свой заказ. О расширении сети постаматов также заявил и Сбербанк, что неудивительно - число постаматов в последние три года растет в 2-2,5 раза год от года, подтверждают аналитики PickPoint.

26 процентов покупателей делают заказы в интернет-магазинах со смартфонов. В прошлом году их было лишь 18 процентов

Есть и своя ложка дегтя: даже несмотря на удобство онлайн-покупок, пользователи живее реагируют на магазины в период акций и скидок. Стимулировать покупки по-прежнему может бесплатная доставка, скидка на товар и зачисление бонусов/кешбэка на банковскую карту. Самые популярные распродажи у опрошенных - "черная пятница" и новогодняя. Так, в "черную пятницу" совершает покупку в интернете каждый третий респондент. По данным исследования, россияне в 2019 году совершили 1,5 триллиона заходов в интернет-магазины. Почти половина из них (43 процента) сделана с мобильных устройств, пятая часть (18 процентов) - это покупатели из СЗФО.

Еще один положительный факт - рост популярности отечественных магазинов. Если 41 процент покупателей предпочитают российских и китайских поставщиков, то отечественным отдают предпочтение 22 процента из них. Эту тенденцию можно объяснить тем, что поставщики из Поднебесной значительно проигрывают по срокам доставки товара. Как поясняют аналитики Яндекс, петербуржцы и москвичи наиболее нетерпеливые покупатели, для которых три дня - это оптимальный срок доставки, а семь - это уже слишком долгий. При чем сами покупатели готовы экспериментировать: 24 процента последний свой заказ оформили в компании, у которой раньше не покупали ничего онлайн.

- В Санкт-Петербурге аудитория онлайн-шопинга быстро растет и готова исследовать новое: заказывать товары повседневного спроса, пробовать новые интернет-магазины, перейти на шопинг со смартфона, - поясняет руководитель службы аналитики группы компаний Яндекс.Маркет Владислав Исмагилов.

Правда, как быстро будет расти и меняться этот рынок, не могут с точностью просчитать даже эксперты. Ведь сегодня рынок электронной торговли занимает "всего" пять процентов от товарооборота страны, его оборот превысил триллион рублей в год.