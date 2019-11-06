Общий характер покупок пока значительно не изменился - в основном петербуржцы покупали в интернете одежду (67 процентов опрошенных), смартфоны (63 процента), средства личной гигиены (59 процентов) и игрушки (59 процентов). Однако 40 процентов уверены, что для покупки в интернете подходят любые товары, немного меньше (31 процент) пока не готовы покупать онлайн алкоголь и лекарства (22 процента). Правда, как такового прецедента еще и нет - онлайн- торговля лекарствами пока только обсуждается, а продажа алкоголя (вина) начнется с 1 января следующего года, для розницы - с 2023 года.
Аналитики уверены, что бум онлайн-покупок продуктов еще впереди, но уже сейчас, согласно опубликованным данным Instamart и Ромир, средний чек россиян при покупке продуктов онлайн составляет 3900 рублей, что в 6,5 раза выше среднего чека за один поход в обычный магазин (в Петербурге - 3845 рублей). Да и 40 процентов покупателей, согласно исследованию Яндекс, уже хоть раз попробовали заказать продукты онлайн. Таким образом, покупатели пока пристреливаются к розничным магазинам, перед тем как основательно забыть дорогу к "живым" прилавкам.
Покупка продуктов онлайн входит в привычку, что люди становятся все более и более мобильными, предпочитая делать покупки на ходу. Согласно данным Яндекс.Маркет, уже 26 процентов покупателей делают заказы в интернет-магазинах со смартфонов. В прошлом году их было лишь 18 процентов.
Большинство петербуржцев (71 процент) предпочитают платить за заказ в интернет-магазине картой, чаще - в момент доставки. Чтобы забрать товар, они предпочитают пользоваться пунктами самовывоза и курьерской доставкой. Однако набирают популярность и постаматы (аналог почтовых ящиков) - в этом году 32 процента онлайн-покупателей из Санкт-Петербурга хотя бы раз забирали заказ таким образом.
Кстати, на днях "Почта России" открыла новый сервис - доставку отправлений весом до 15 килограммов в почтовые отделения и партнерские пункты выдачи заказов и постаматы. Можно предположить, что уже в ближайшем будущем покупателям не придется специально приходить в почтовые отделения, чтобы забрать свой заказ. О расширении сети постаматов также заявил и Сбербанк, что неудивительно - число постаматов в последние три года растет в 2-2,5 раза год от года, подтверждают аналитики PickPoint.
Есть и своя ложка дегтя: даже несмотря на удобство онлайн-покупок, пользователи живее реагируют на магазины в период акций и скидок. Стимулировать покупки по-прежнему может бесплатная доставка, скидка на товар и зачисление бонусов/кешбэка на банковскую карту. Самые популярные распродажи у опрошенных - "черная пятница" и новогодняя. Так, в "черную пятницу" совершает покупку в интернете каждый третий респондент. По данным исследования, россияне в 2019 году совершили 1,5 триллиона заходов в интернет-магазины. Почти половина из них (43 процента) сделана с мобильных устройств, пятая часть (18 процентов) - это покупатели из СЗФО.
Еще один положительный факт - рост популярности отечественных магазинов. Если 41 процент покупателей предпочитают российских и китайских поставщиков, то отечественным отдают предпочтение 22 процента из них. Эту тенденцию можно объяснить тем, что поставщики из Поднебесной значительно проигрывают по срокам доставки товара. Как поясняют аналитики Яндекс, петербуржцы и москвичи наиболее нетерпеливые покупатели, для которых три дня - это оптимальный срок доставки, а семь - это уже слишком долгий. При чем сами покупатели готовы экспериментировать: 24 процента последний свой заказ оформили в компании, у которой раньше не покупали ничего онлайн.
- В Санкт-Петербурге аудитория онлайн-шопинга быстро растет и готова исследовать новое: заказывать товары повседневного спроса, пробовать новые интернет-магазины, перейти на шопинг со смартфона, - поясняет руководитель службы аналитики группы компаний Яндекс.Маркет Владислав Исмагилов.
Правда, как быстро будет расти и меняться этот рынок, не могут с точностью просчитать даже эксперты. Ведь сегодня рынок электронной торговли занимает "всего" пять процентов от товарооборота страны, его оборот превысил триллион рублей в год.