Строительство очередного жилого комплекса в столице Поморья вылилось в скандал: застройщик начал земляные работы на территории, которую несколько веков занимал Михайло-Архангельский монастырь, без историко-культурной экспертизы. Жители окрестных домов с изумлением увидели, как строители выбрасывают в отвалы траншей кирпичи с клеймами, кованые детали и прочие предметы из другого времени.

Неравнодушные горожане задались вопросом: а почему здесь не поработали археологи? На обращения местных жителей во всевозможных инстанциях поначалу отвечали, что все по закону. Но в итоге областная инспекция по охране объектов культурного наследия приостановила строительство и направила в суд материалы об административном правонарушении. Застройщика оштрафовали за то, что тот раскопал культурный слой, не организовав археологическую разведку.

Участок на пересечении набережной Северной Двины и улицы Урицкого, где с 1641 года располагался монастырь, считается знаковым для города местом. Даже своим именем Архангельск обязан этой обители. Но в 1930-е годы "колыбель" разрушили до основания.

- Михайло-Архангельский монастырь - предтеча города, его культурный символ, - отмечает директор НОЦ "Археология Севера", кандидат исторических наук Мария Шульгина. - Фундаменты этого значимого объекта сохранились в культурном слое. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, что было на месте вырытого под строительство котлована. Но весь квартал в районе улицы Урицкого заслуживает внимательного обследования. Рядом с самой обителью находились амбары, кузница, мельница, свечной завод и другие постройки.

Участок, на котором развернулось строительство, относится к зоне археологического наблюдения "Б", поясняет завкафедрой отечественной истории Северного Арктического федерального университета Михаил Супрун. Согласно областному закону, до начала любых земляных и строительных работ на таких территориях надо провести разведочные шурфовки. Кроме того, федеральное законодательство об охране памятников требует от застройщика немедленно приостановить работы в случае обнаружения предметов с признаками объекта культурного наследия.

Горожане с изумлением увидели, как строители выбрасывают кирпичи с клеймами и старые кованые детали

- Строители нарушили как минимум два закона - федеральный и региональный, - считает Михаил Супрун. - Они должны были пригласить археологов, прежде чем начинать те или иные работы в этой особой зоне. Во многих исторических городах на проведение археологических изысканий заложен процент нулевого цикла строительства.

Работы на месте монастыря продолжались все лето. Их остановили только в октябре, и то после того, как жильцы соседних домов вызвали на место полицию и инспекцию по охране ОКН.

- Мы выдали предписание о приостановке работ, когда для этого появились законные основания: были обнаружены предметы, обладающие признаками объекта культурного наследия, - поясняет руководитель инспекции Анна Ивченко. - Предостережения заказчику, застройщику и подрядчику были направлены еще в августе. Многие считают, что территория должна быть охраняема только потому, что она принадлежала монастырю. Но по закону объект можно поставить на охрану только в том случае, если необходимую информацию предоставил археолог, получивший открытый лист на проведение работ.

В итоге культурный слой на месте монастыря исследовали специалисты института археологии РАН. Сейчас территория принята на государственную охрану как выявленный объект археологического наследия. Застройщика обязали разработать проектную документацию, обеспечивающую сохранность культурного слоя.

P.S.

Ученые и краеведы предлагают каким-то образом обозначить монастырскую территорию. Например, сохранить под стеклом открытые фундаменты для показа. Ведь новых жилых комплексов в городе будет еще много, а его прошлое никогда не повторится.