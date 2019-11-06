В конце нынешнего года завершается трехлетний краткосрочный план реализации программы капитального ремонта в Карелии. Всего за это время предполагали привести в порядок 1032 дома. Отремонтировали же порядка ста. Хотя собираемость взносов с населения за капремонт приближается к 90 процентам. Так куда идут деньги и почему не ремонтируются дома?

С региональным Фондом капитального строительства постоянно происходят какие-то неприятности. Во-первых, за последние годы уже сменилось несколько руководителей. Они заявляли о планах, но никакой положительной динамики не наблюдалось.

Во-вторых, большие претензии к качеству проводимых работ. Стоит только упомянуть трехэтажный дом на проспекте Александра Невского, жители которого лишились своих балконов. Перед тем как начать строительные операции, владельцам недвижимости показали список работ: ремонт подвала, покраска фасада и снос балконов, которые есть только на третьем этаже. Жители согласились со всем объемом, но настояли на том, чтобы балконы сохранили. Однако их снесли.

- Фонд капремонта решил все в одностороннем порядке, у владельцев квартир никто разрешения не спрашивал, - заявила жительница дома Татьяна Назарова. - В смете этого тоже не было.

Жители через суд добились восстановления своих нормальных балконов взамен декоративных французских. Подобные курьезные случаи капитального ремонта в Петрозаводске фиксировались не единожды. Ремонтная бригада перепутала адреса, вместо дома на улице Пионеров она прибыла на улицу Пионерскую, ободрала обшивку здания и утеплитель. Этих специалистов пришлось заставлять привести ободранный дом в порядок.

В-третьих, немаловажные претензии высказываются региональному оператору по поводу сбора денег за капитальный ремонт и их хранения. Это отмечали и в Фонде содействия реформированию ЖКХ - в Карелии провели выездной мониторинг и выяснили,что на 1 июля 2019 года неизрасходованные средства составляют 227 миллионов рублей. Самое интересное, что эти деньги не приносят никаких процентов, наоборот, они тают из-за инфляции. А причина проста - собранные с населения миллионы рублей руководство фонда хранит не на банковских депозитах под определенный процент, а на счету казначейства.

Есть и другой нюанс, как отметили в Фонде содействия реформированию ЖКХ - собственникам квартир в домах, признанных аварийными, продолжают начислять взносы за капитальный ремонт. Так было с одним из домов в Кондопоге, в котором в ремонтные работы вложили два миллиона рублей. А потом жители добились признания его аварийным. Но мало того что затраченные средства потеряли, так еще и собирают средства на капитальный ремонт. Петрозаводский городской суд встал на сторону собственников и обязал регоператора прекратить начисление взносов, но Верховный суд Карелии отменил решение. Как считает депутат Законодательного собрания республики Олег Доценко, необходимо вносить изменения в законодательство, чтобы владельцы квартир могли получить свои деньги обратно.

Поддержал граждан и Федеральный фонд. В отчете он отметил, что ни органы местного самоуправления, ни управляющие компании не несут никакой ответственности за мониторинг технического состояния зданий, а Минстрой Карелии не обеспечивает актуализацию краткосрочных планов и программы капремонта в целом. Это вообще практика регионального оператора - переводить дома в список аварийных, причем в огромных количествах. Только в нынешнем году должны были обследовать 1196 домов. Из них 442 рекомендовали признать аварийными, 44 подлежат капитальному ремонту.

- Парадоксальная ситуация, - уверен эксперт Валерий Никонов. - Почему сразу не сделали обследование домов, до момента их включения в список нуждающихся в капитальном ремонте? Так можно и всю Карелию внести в список аварийных построек. Почему тратятся собранные населением средства на мониторинг этих домов, хотя они должны идти строго на ремонт? Люди платят деньги, надеются на улучшение своих жилищных условий, а взамен им предлагают огромную очередь. Представьте, когда дойдет дело до расселения новой полутысячи "авариек". Между тем власти повышают тариф на капремонт домов. Его размер составляет 8,25 рубля на один квадратный метр общей площади. Рост - 8,6 процента. Поэтому все больше собственников открывают свои счета и там аккумулируют собранные деньги. Они точно пойдут на ремонт, и жильцы сами решат, на что их потратить в первую очередь.

Это действительно так. На специальные счета перешли более полутора тысяч многоквартирных домов. А всего за три года число владельцев спецсчетов выросло на 56 процентов. Кстати, есть девять видов работ, которые можно проводить за счет собранных на счете денег: ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов учета потребления воды, тепла, газа и электричества, узлов регулирования ресурсов и некоторые другие.

- Нашему дому уже много лет, мы живем в центральной части города. Главные проблемы - крыша, трубы в подвале. Поэтому перешли на спецсчет и уже собрали больше миллиона рублей на ремонт крыши, - рассказала корреспонденту "РГ" Ирина Старикова. - Трубы поменяли и не нарадуемся. В подвале сухо, напор воды отличный. Все жильцы платят взносы регулярно, потому что знают: это наш дом. Мы проконтролируем каждую операцию и не допустим некачественной работы.

Теперь о собранных средствах на капитальный ремонт. В 2019 году уровень собираемости взносов в фонд капремонта составил 87,6 процента, а на специальные счета - 94,4 процента.