В Карелии модернизируют систему водоснабжения

В Карелии приняли программу "Чистая вода" на 2019-2024 годы. Работы планируются в населенных пунктах, где менее 70 процентов жителей обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Но при этом строительство и реконструкция приведут к росту тарифов на услуги предприятий ЖКХ, уверены эксперты.

В списке населенных пунктов - Сортавала, Пудож, Калевала, Сегежа, Беломорск, Суоярви, Кемь, поселки Музерский и Матросы. За шесть лет власти планируют потратить 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда чиновники запросили из федерального бюджета. Из региональной казны готовы потратить лишь 87 миллионов рублей. Все остальное добавят из внебюджетных источников.

Республику не зря называют краем рек и озер. Здесь около 60 тысяч озер, более 23 тысяч рек, именно на Карелию приходится третья часть акватории Ладожского озера и 80 процентов - Онежского. В регионе зафиксировано 82 поверхностных водных источника и 72 - подземных. 80 процентов жителей региона пользуются централизованным водоснабжением. Цифры впечатляющие, но ситуация с чистой водой вызывает опасение.

И главная причина в том, что источники водоснабжения не соответствуют санитарным нормам. Почему? Ответ прост: сброс в озера и реки, из которых люди берут питьевую воду, неочищенных, ливневых, талых и дренажных вод. Около 70 процентов формально проходят очистку, а в шести муниципальных районах вообще нет очистных канализационных сооружений.

По сути, чистой питьевой водой обеспечен только Петрозаводск. Здесь работает станция по обеззараживанию питьевой воды с помощью ультрафиолетовых ламп. Она возведена в рамках программы реконструкции и строительства городских водоочистных сооружений. Как считают специалисты, обеззараживание с помощью ультрафиолета - самая передовая технология, которая позволяет добиться более глубокой и качественной очистки, убивая вирусы и бактерии, с которыми не справляется хлор.

В остальных населенных пунктах региона из кранов течет отнюдь не чистая вода. Мало того что источники не соответствуют эпидемическим нормам, превышая загрязнения, так еще и трубы, изношенные на 70-80 процентов, вносят свою лепту. А между тем денег на их ремонт и замену в достаточном количестве нет.

Благодаря новой региональной программе "Чистая вода" на 2019-2024 годы в некоторых населенных пунктах ситуация изменится к лучшему. До конца будущего года планируется строительство водопроводной очистной станции производительностью 8,5 тысячи "кубов" в сутки в Сортавале. Стоимость строительства - 153,5 миллиона рублей, проектная документация подготовлена и прошла государственную экспертизу.

В Кеми, Пудоже, Сегеже также будут возводить водоочистные сооружения. Документация уже разрабатывается. Выделили субсидии Беломорску и Суоярви для подготовки документов. Предполагается, что реализация региональной программы позволит к 2024 году повысить долю населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой, с 75 до 84,8 процента.

- Хотелось бы надеяться, - говорит эксперт Валерий Никонов. - Планы хорошие, но все зависит только от федерального финансирования. Вложения самой республики минимальные. Кстати, есть и другой способ - использовать подземные источники водоснабжения. Их в Карелии достаточно. Возле Петрозаводска обнаружен субартезианский бассейн, аналогов которому, как говорят специалисты, нет ни в республике, ни на других территориях Балтийского щита. Его запасы - 120 тысяч кубометров в сутки. Правда, надо сначала подготовить условия, создать технические регламенты. Для этого потребуется время, пока же нужно более тщательно контролировать состояние поверхностных вод, защищать их от грязных и неочищенных стоков.

Как подтверждают специалисты Карельского научного центра Академии наук России, значимость использования подземных вод для организации питьевого водоснабжения возрастает в связи с природными особенностями поверхностных вод, отличающихся высокой цветностью из-за большого содержания органического вещества. При хлорировании вод образуются мутагенные вещества. Поэтому подземные воды рассматриваются как важный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако в Карелии слабо используют подземные воды для питья.

Возвращаясь к программе "Чистая вода" на 2019-2024 годы, эксперты отмечают, что строительство и реконструкция систем водоснабжения приведет к росту тарифов на услуги предприятий ЖКХ.?Правда, как поспешили заявить в региональном правительстве, на обычных потребителях это никак не отразится. Разницу между стоимостью услуг и размером тарифов будут компенсировать. Но об источниках компенсации тарифной разницы ничего не сообщается.

Как у соседей

Мэрия Сыктывкара заказала оценку запасов подземных вод для Краснозатонского и Верхней Максаковки. Реализовать проект увеличения количества водозаборных сооружений собираются в 2022 году.

На сайте госзакупок департамент финансов администрации Сыктывкара разместил аукцион по выбору подрядчика, который сможет оценить запасы подземных вод и разработает проект эксплуатации месторождения, а также проект зоны санитарной охраны источников питьевых подземных вод по объекту. Заявленная цена контракта - 10,5 миллиона рублей.

Цель исследования - обосновать возможность добычи подземных вод Краснозатонского месторождения в объеме до шести тысяч кубометров в сутки из существующих и дополнительных водозаборных скважин на 25 лет. Для этого необходимо будет пробурить поисково-разведочную и разведочно-эксплуатационные скважины, составить на них паспорта, изучить пробы воды, разработать проект эксплуатации месторождения. Выполнить все работы надо до декабря 2020 года.