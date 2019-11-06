В Коми 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

В Коми выясняются обстоятельства аварии на трассе между Сыктывкаром и Ухтой. Здесь столкнулись микроавтобус и легковушка. По данным ТАСС, травмы получили 11 человек.

По предварительным данным, ДТП произошло на 294-м километре автодороги. Микроавтобус Volkswagen Caravelle выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем KIA.

Травмы получили водители транспортных средств, а также пассажиры. Пострадали шестеро пассажиров микроавтобуса и три человека, находившиеся на пассажирских сидениях в автомобиле KIA.

Сейчас по факту ДТП Следственный комитет по Коми начал проверку. В ведомстве выясняют, по каким причинам микроавтобус выехал на встречную полосу и не исключают, что проверка может закончиться возбуждением уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".