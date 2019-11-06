В Петербурге бизнесу доплатят за хорошую работу

В Петербурге введут налоговые преференции для организаций, не имеющих долгов. Эти льготы предусмотрены законопроектом, который рассмотрели на заседании правительства города, сообщил "Российской газете" глава комитета по финансам Алексей Корабельников.

"Город готов помогать только тем, кто ведет себя добросовестно и является полноценным партнером для государства", - пояснил глава комитета.

По его словам, законопроект содержит четыре основных блока. Вторая часть законопроекта как раз подразумевает замену ряда налоговых льгот на субсидии. Этот порядок вводится для государственных учреждений и для организаций, которые работают в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорт, социальной политики.

"Для всех этих организаций льготы по налогам на землю и имущество переводим на субсидии, - отметил Алексей Корабельников. - Это позволит более тщательно контролировать деятельность получателей льгот и видеть, действительно ли они используют то или иное имущество для декларируемых целей. Такой контроль позволит "отмести" недобросовестные организации и добиться положительного эффекта для бюджета".

Перейти на субсидии предполагается с 2021 года. До этого времени Смольный намерен выяснить необходимый объем субсидий и разработать порядок их предоставления.

Третий блок законопроекта связан с отменой неэффективных налоговых льгот. К ним отнесены льготы по налогу на старый транспорт, превратившийся в металлолом и захламляющий дворы. В частности, речь идет о мотоциклах, произведенные до 1990 года. Однако малообеспеченные петербуржцы, которые продолжают использовать подобный автотранспорт, сохранят дотации.

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