В Петербурге бизнесу доплатят за хорошую работу

"Город готов помогать только тем, кто ведет себя добросовестно и является полноценным партнером для государства", - пояснил глава комитета.
По его словам, законопроект содержит четыре основных блока. Вторая часть законопроекта как раз подразумевает замену ряда налоговых льгот на субсидии. Этот порядок вводится для государственных учреждений и для организаций, которые работают в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорт, социальной политики.
"Для всех этих организаций льготы по налогам на землю и имущество переводим на субсидии, - отметил Алексей Корабельников. - Это позволит более тщательно контролировать деятельность получателей льгот и видеть, действительно ли они используют то или иное имущество для декларируемых целей. Такой контроль позволит "отмести" недобросовестные организации и добиться положительного эффекта для бюджета".
Перейти на субсидии предполагается с 2021 года. До этого времени Смольный намерен выяснить необходимый объем субсидий и разработать порядок их предоставления.
Третий блок законопроекта связан с отменой неэффективных налоговых льгот. К ним отнесены льготы по налогу на старый транспорт, превратившийся в металлолом и захламляющий дворы. В частности, речь идет о мотоциклах, произведенные до 1990 года. Однако малообеспеченные петербуржцы, которые продолжают использовать подобный автотранспорт, сохранят дотации.
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