C 1 ноября расширился перечень продукции, обязательной к прохождению электронной ветеринарной сертификации. На третьем этапе внедрения системы "Меркурий" распространился на молоко, молочные консервы, мороженое, творог и все виды сыра, а также кисломолочную продукцию.

Отразится ли повсеместный контроль продукции на розничных ценах? Эксперты уверяют, что нет. Единственная проблема, на которую указывают промышленники, - это долгая обработка ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в случае необходимости оформления их значительного количества одновременно.

Кроме того, еще не все фермеры убеждены в том, что "Меркурий" - идеальное решение для борьбы с низкокачественной продукцией. Так, в ходе Третьего Всероссийского молочного форума "Вологда - молочная столица России" было высказано мнение, что объемы поставок пальмового масла в страну не уменьшаются, а значит, его использование при производстве пищевой продукции продолжится.

Поэтому необходимо запретить заменители молочного жира на законодательном уровне, что автоматически уменьшит объемы фальсификата на рынке.

- Кроме того, проще отслеживать качество конечного продукта, чем всю цепочку его производства, как это сейчас делает система "Меркурий", - уверен Михаил Мищенко, директор центра изучения молочного рынка Diarynews. - Полная же информация о движении сырья есть у налоговых органов, для этого нет необходимости в "Меркурии". В результате растет число штрафов за неправильное оформление ВСД, а не качество.

Сегодня, согласно данным заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Олега Емцева, доля поставок фальсификата молочной продукции в социальные учреждения России - больницы, школы, детсады - за 2019 год достигла 36,9 процента, доля фальсификата на полках магазинов - порядка 25 процентов.

На днях в Санкт-Петербурге обнаружили и изъяли партию фальсифицированного сливочного масла московского производителя, которое поставлялось в социальные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проанализировав данные системы, эксперты обнаружили, что эта продукция производится буквально из воздуха, сырья для его изготовления компания не получала.

В результате проверки выяснилось, что масло произведено из растительного сырья, поэтому было уничтожено, а сам производитель исключен из системы. Информация о выявленных нарушениях передана в Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям для принятия мер в отношении этого производителя.

Всего с начала работы системы "Меркурий" в ней были заблокированы более 70 компаний СЗФО. Штрафы за несвоевременное оформление ВСД достигают 30 тысяч рублей, за перевозку продукции без ВСД - 500 тысяч.

Прямая речь

Николай Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора:

- Молочная отрасль в целом готова к электронной сертификации, причем степень готовности раза в четыре выше, чем была у мясопереработчиков в 2018 году. Благодаря системе "Меркурий" электронную сертификацию осуществляют почти восемь тысяч молокопереработчиков, хотя пять лет назад экспертысчитали, что в стране их число не превышает 400.Еще одно из ближайших новшеств - переход к обязательному сквозному контролю баланса жира и белка в молочной продукции. Сейчас производители не обязаны измерять этот баланс в сырье.