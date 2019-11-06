В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды"

Кто из нас не строил в детстве "халабуды" - укромные домики из диванных подушек, пледов, стульев и табуреток? Музей советских игровых автоматов, открывая свою новую выставку, пригласил взрослых и детей вспомнить это увлекательное занятие. Выставка так и называется "HÄLÄBUDА. Построй дом из детства".

Выгороженное в музее помещение напоминает интерьер среднестатистической квартиры: диваны, журнальные столики, брошенные небрежно пледы, стойка с зонтиками. Ничего особенного. Но видели бы вы, с каким азартом взрослые и дети, разбившись на команды, сооружают из этого подручного материала свои халабуды!

Впрочем, на выставке можно построить и крепости, и шалаши, и диковинные поезда из одеял и пуфиков, а также узнать причины популярности этой "аналоговой" игры в современном мире смартфонов и гаджетов.

Любопытно, что в преддверии открытия выставки в интернете устроили конкурс рассказов о собственном детском опыте в таком вот строительстве. Одна из его участников Дарья Алюкова пишет: "У меня был экспресс-вариант: в традиционную мебельную стенку был встроен секретер - открываешь его, получаешь готовую "крышу". Остается только накинуть покрывало… Должна признаться, что когда теперь вижу в музеях какие-нибудь роскошные секретеры с инкрустацией, принадлежащие Людовикам, то прикидываю, получилось бы сделать из него домик или нет".

А Алекс Коретский признается, что из огромных диванных подушек и коробок из-под книг построил однажды… Стену Плача. О ней шепотом говорили взрослые, планирующие эмиграцию: "Шел 1983 год. Папу чуть удар не хватил". Кое-кто отмечает, что сооружал такие халабуды из одеял и стульев до тех пор, пока не вырос настолько, что его попа перестала свободно пролезать между ножек мебели.

Победители конкурса рассказов получили от музея и мебельной компании специальные призы. Один из призеров, Святослав Коровин, сказал, что вовсе на них не рассчитывал, а поучаствовать в конкурсе решил потому, что этот эпизод из детства остался в памяти ярчайшим событием: он построил из подушек трактор, который видел как-то в деревне. И погребенный под своей конструкцией так испугался, что маме пришлось прибежать на громкий рев сына, выручать.

- На самом деле, современные архитекторы считают, что такие игры формируют основы архитектурного и конструктивного мышления, - рассказывает куратор выставки Марина Кутепова. - В серьезных профессиональных журналах даже публикуются советы читателям, как лучше устраивать такие подушечные "дома" и "штабы".

Ну, а петербуржцы, как взрослые, так и дети, до конца месяца смогут прийти на выставку и поучаствовать в сооружении халабуд, записавшись предварительно на сеансы строительства.