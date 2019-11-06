В Петербурге открылся первый в СЗФО кабинет равного консультирования. Пациентки, столкнувшиеся с диагнозом "рак молочной железы", смогут поговорить с женщинами, которые сами уже успешно прошли лечение того же заболевания и сейчас находятся в ремиссии.

Записаться на бесплатный прием к равному консультанту может любая женщина, вне зависимости от того, в каком медцентре она наблюдается.

- Когда ставят диагноз "рак", для любого человека это огромнейший стресс. Но важно знать: рак молочной железы уже достаточно неплохо поддается лечению даже на четвертой стадии, - говорит куратор проекта онколог-маммолог Владимир Воротников. - Бывшие пациентки доказывают это своим примером.

Равные консультанты ни в коем случае не заменяют врача. Но именно они могут ответить на "неудобные" вопросы: как во время лечения изменится личная жизнь, внешний облик, привычки, отношения с близкими и общее эмоциональное состояние.

Волонтеры проходят полугодовое обучение у медицинских психологов и онкологов и получают сертификаты. Авторы проекта утверждают, что ошибки в общении с пациентом исключаются за счет двойного контроля: за работой консультанта наблюдают супервизор и лечащий врач.

На заметку

Кабинет равного консультирования работает на базе Клиники Пирогова. Телефон для записи: +7 (911) 027-72-04.