Новости

В Сирии задержали жену и родственников Аль-Багдади 15:48
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа 15:35
Ученые объяснили, чем "рискует" единственный ребенок в семье 15:35
В Москве скончался известный ученый-генетик Константин Скрябин 15:25
Тизер: "Рождественская песнь" от создателя "Острых козырьков" 15:24
Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания 15:21
В Прикамье осудили четырех человек по делу о взрыве на химзаводе "Азот" 15:17
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК 15:17
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в золотой точке 15:07
Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле 15:06
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко 15:05
В Якутии семья перезимует в доме под куполом 15:00
Самую дорогую Chevrolet Niva выставили на продажу в России 15:00
Путин: Россия намерена наращивать оборонный потенциал 14:59
В Иране найдена гигантская древняя стена неизвестного происхождения 14:58
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 14:44
В России выбрали лучший туристический сувенир 14:44
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре 14:43
Стали известны самые популярные для новогоднего отдыха регионы РФ 14:32
На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района 14:32
Беларусь поставит Индии около 100 карьерных самосвалов 14:31
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома 14:27
Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером 14:24
В Петербурге задержали мигрантов с грузом канализационных люков 14:22
Минприроды назначило временного куратора "мусорной" реформы 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 15:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Я знаю, что ты чувствуешь

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 250(8008)
В Петербурге открылся первый в СЗФО кабинет равного консультирования. Пациентки, столкнувшиеся с диагнозом "рак молочной железы", смогут поговорить с женщинами, которые сами уже успешно прошли лечение того же заболевания и сейчас находятся в ремиссии.

Записаться на бесплатный прием к равному консультанту может любая женщина, вне зависимости от того, в каком медцентре она наблюдается.

Найден уникальный метод борьбы с раком

- Когда ставят диагноз "рак", для любого человека это огромнейший стресс. Но важно знать: рак молочной железы уже достаточно неплохо поддается лечению даже на четвертой стадии, - говорит куратор проекта онколог-маммолог Владимир Воротников. - Бывшие пациентки доказывают это своим примером.

Равные консультанты ни в коем случае не заменяют врача. Но именно они могут ответить на "неудобные" вопросы: как во время лечения изменится личная жизнь, внешний облик, привычки, отношения с близкими и общее эмоциональное состояние.

Волонтеры проходят полугодовое обучение у медицинских психологов и онкологов и получают сертификаты. Авторы проекта утверждают, что ошибки в общении с пациентом исключаются за счет двойного контроля: за работой консультанта наблюдают супервизор и лечащий врач.

На заметку

Кабинет равного консультирования работает на базе Клиники Пирогова. Телефон для записи: +7 (911) 027-72-04.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных