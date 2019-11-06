В Петербурге производство веб-сериалов стало прибыльной индустрией

Видеоблогинг зачастую не является высокозатратным. Единственная трата для блогера, который вещает из дома через камеру своего мобильного, - это обустройство домашней студии, которую можно оборудовать за 50-60 тысяч рублей. Веб-сериалы обходятся значительно дороже.
Еще несколько лет назад бюджет одного эпизода веб-сериала составлял 250-300 тысяч рублей. Сегодня себестоимость создания одного эпизода веб-сериала, который в перспективе может быть залит не только на YouTube, но и в онлайн-кинотеатры, составляет 700-800 тысяч рублей. Это сопоставимо с тратами на съемки серии отечественного телевизионного сериала. Серии в "больших" телепроектах стоят семь-восемь миллионов рублей и длятся час с небольшим, как раз столько, сколько длится сезон веб-сериала, где хронометраж каждого эпизода пять-четырнадцать минут.
Естественно, что у команд начинающих режиссеров, которые создают свой видеоконтент, нет возможности потянуть такие траты.
Но некоторое время назад у них появились неожиданные пути к монетизации. Так, веб-сериалы стали не просто размещать на видеохостингах, их начали покупать закрытые онлайн-кинотеатры. Принцип их работы в том, что ролики не публикуются в открытом доступе, посмотреть их можно только по подписке, средняя цена - шесть рублей за эпизод. При таком размещении половину кассовых сборов получает платформа, оставшееся идет создателям. Как отметил на прошедшем в Петербурге форуме Cinemarket генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин, при платных показах доля аудитории снижается примерно в десять раз.
Тем не менее для создателей такого контента онлайн-кинотеатры - это рывок вперед. Размещение на платформе как бы означает, что создатели - это не просто дворовые ребята, снимающие не пойми что, а настоящие профессионалы. Подводных камней в этой молодой отрасли пока много. Так, создатели веб-сериалов весьма вольно относятся к авторскому праву, они редко оформляют у правообладателей разрешение на использование музыки или художественных образов.
Антон Калинкин считает, что дело не столько в юридической несознательности, сколько в безденежье. Калинкин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Российским авторским обществом, чтобы при оформлении тех же прав на музыку с создателей веб-сериалов брали не 20 тысяч рублей, как с тех, кто снимает телеконтент, а две тысячи.
Урегулирование правовых вопросов позволит творческим коллективам выходить на бренды и снимать принципиально новый вид кино по заказу крупных компаний.
Это не продактплейсмент, когда в кадре ненавязчиво мелькает банка кофе определенной марки. Фактически речь идет о создании сериалов про бренды. Такого в масскультуре еще не было.
Первой ласточкой стала серия роликов, заказанная петербургской сетью кондитерских. На кадрах мелькал исторический центр Петербурга, герои мини-фильмов знакомились, общались, творили и непременно забегали в кондитерскую.
Роман Певзнер, коммерческий директор сети "Буше", говорит, что бюджет всего веб-сериала не превысил 800 тысяч рублей, а топовые актеры, среди которых Олег Гаргуша и Константин Хабенский, участвовали в этом проекте скорее из любви к искусству. Веб-сериал вышел в 2016 году, он собрал порядка 150 тысяч просмотров. Для брендированного контента это очень хороший результат.
Количество пользователей Рунета сейчас максимально за всю его историю, соответственно, и компании проявляют интерес к размещению рекламы в глобальной Сети. Но пользователи массово ставят блокировщики рекламы и прилагают все усилия, чтобы не смотреть предложенные им ролики и не кликать на баннеры.
Многие компании видят решение в том, чтобы заказывать про себя короткие ролики или даже целые сериалы. Это не прямая реклама, рассказывающая об акциях или спецпредложениях, скорее это попытка познакомить аудиторию с брендом и повысить лояльность к нему. Например, агрегатор такси создал веб-сериал, где лихой водитель развозит горожан в период зомби-апокалипсиса ("Яндекс-Такси"). Страховая компания выложила серию роликов, где герои попадают в отчаянные ситуации, но все равно получают свою страховку (страховая компания "Согласие").
Основная масса брендированных российских веб-сериалов снимается в Москве и Петербурге. Именно здесь есть офисы крупных компаний, которые готовы за это платить, плюс в обеих столицах есть профильные вузы, готовящие профессиональных кинематографистов.
Автор первого российского интерактивного сериала "Все сложно" Ната Покровская говорит, что именно в короткометражках проявляются последние тренды в кинематографии. На большой экран они придут через три-пять лет, а в коротких роликах используются уже сейчас.
Наступление веб-сериалов интересно тем, что оно постепенно поднимает планку отечественного видеоконтента. Фактически у компаний, которые раньше заказывали рекламу у блогеров, появилась альтернатива: они могут снимать фильмы про себя. Появление конкурента в лице веб-сериалов, над созданием которых работают целые команды, заставляет и блогеров пересматривать подход к контенту - просто рассказывать о чем-то на фоне стены в комнате уже неинтересно, пользователи требуют хорошего монтажа и неожиданных ракурсов.
Будущее веб-сериалов ряду экспертов видится весьма радужным. Так, Антон Калинкин предполагает, что в перспективе такие фильмы ждет уход в интерактив, когда, кликнув на одежду главного героя, пользователи смогут узнать, где она продается, и купить ее онлайн; кликнув на еду в кадре, получить возможность заказать ее на дом. То есть фактически сам ролик превращается в некую платформу, на которой будет размещаться реклама брендов.
Правда, стоит отметить, что веб-сериалы пока все-таки являются продуктом штучным. Очевидно, что если видеохостинги будут завалены брендированным видеоконтентом, то спрос на него упадет. Все помнят мультсериал "Масяня", который можно назвать первым отечественным веб-сериалом. Но новые веб-сериалы, которые заливают на платформы и хостинги, широкому зрителю неизвестны.
Заметна и другая тенденция. Пока в бесплатный доступ выкладывается все больше брендированного контента, некоммерческое кино уходит на платные сайты. Таким образом, у зрителя появляется выбор: платить деньги или смотреть рекламный ролик. Эксперты полагают, что это разумная тенденция, наконец Рунет приходит к тому, что труд по созданию фильмов должен быть кем-то оплачен.