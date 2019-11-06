В Петербурге производство веб-сериалов стало прибыльной индустрией

Ежедневно на видеохостинг YouTube заливается 365 часов русскоязычного контента. За каждый миллион просмотров создатели роликов получают примерно 100 тысяч рублей. В последние годы бал на этом рынке правили видеоблогеры, но сейчас их контент теснит видео нового формата - веб-сериалы. В этой сфере свои правила игры, и в перспективе они могут привести к тому, что пользователи потеряют возможность смотреть бесплатно некоммерческое видео.

Видеоблогинг зачастую не является высокозатратным. Единственная трата для блогера, который вещает из дома через камеру своего мобильного, - это обустройство домашней студии, которую можно оборудовать за 50-60 тысяч рублей. Веб-сериалы обходятся значительно дороже.

Еще несколько лет назад бюджет одного эпизода веб-сериала составлял 250-300 тысяч рублей. Сегодня себестоимость создания одного эпизода веб-сериала, который в перспективе может быть залит не только на YouTube, но и в онлайн-кинотеатры, составляет 700-800 тысяч рублей. Это сопоставимо с тратами на съемки серии отечественного телевизионного сериала. Серии в "больших" телепроектах стоят семь-восемь миллионов рублей и длятся час с небольшим, как раз столько, сколько длится сезон веб-сериала, где хронометраж каждого эпизода пять-четырнадцать минут.

Естественно, что у команд начинающих режиссеров, которые создают свой видеоконтент, нет возможности потянуть такие траты.

Но некоторое время назад у них появились неожиданные пути к монетизации. Так, веб-сериалы стали не просто размещать на видеохостингах, их начали покупать закрытые онлайн-кинотеатры. Принцип их работы в том, что ролики не публикуются в открытом доступе, посмотреть их можно только по подписке, средняя цена - шесть рублей за эпизод. При таком размещении половину кассовых сборов получает платформа, оставшееся идет создателям. Как отметил на прошедшем в Петербурге форуме Cinemarket генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин, при платных показах доля аудитории снижается примерно в десять раз.

Тем не менее для создателей такого контента онлайн-кинотеатры - это рывок вперед. Размещение на платформе как бы означает, что создатели - это не просто дворовые ребята, снимающие не пойми что, а настоящие профессионалы. Подводных камней в этой молодой отрасли пока много. Так, создатели веб-сериалов весьма вольно относятся к авторскому праву, они редко оформляют у правообладателей разрешение на использование музыки или художественных образов.

Антон Калинкин считает, что дело не столько в юридической несознательности, сколько в безденежье. Калинкин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Российским авторским обществом, чтобы при оформлении тех же прав на музыку с создателей веб-сериалов брали не 20 тысяч рублей, как с тех, кто снимает телеконтент, а две тысячи.

Урегулирование правовых вопросов позволит творческим коллективам выходить на бренды и снимать принципиально новый вид кино по заказу крупных компаний.

Это не продактплейсмент, когда в кадре ненавязчиво мелькает банка кофе определенной марки. Фактически речь идет о создании сериалов про бренды. Такого в масскультуре еще не было.

Первой ласточкой стала серия роликов, заказанная петербургской сетью кондитерских. На кадрах мелькал исторический центр Петербурга, герои мини-фильмов знакомились, общались, творили и непременно забегали в кондитерскую.

Роман Певзнер, коммерческий директор сети "Буше", говорит, что бюджет всего веб-сериала не превысил 800 тысяч рублей, а топовые актеры, среди которых Олег Гаргуша и Константин Хабенский, участвовали в этом проекте скорее из любви к искусству. Веб-сериал вышел в 2016 году, он собрал порядка 150 тысяч просмотров. Для брендированного контента это очень хороший результат.

Вскоре пользователи полностью потеряют возможность смотреть бесплатно коммерческое видео

Количество пользователей Рунета сейчас максимально за всю его историю, соответственно, и компании проявляют интерес к размещению рекламы в глобальной Сети. Но пользователи массово ставят блокировщики рекламы и прилагают все усилия, чтобы не смотреть предложенные им ролики и не кликать на баннеры.

Многие компании видят решение в том, чтобы заказывать про себя короткие ролики или даже целые сериалы. Это не прямая реклама, рассказывающая об акциях или спецпредложениях, скорее это попытка познакомить аудиторию с брендом и повысить лояльность к нему. Например, агрегатор такси создал веб-сериал, где лихой водитель развозит горожан в период зомби-апокалипсиса ("Яндекс-Такси"). Страховая компания выложила серию роликов, где герои попадают в отчаянные ситуации, но все равно получают свою страховку (страховая компания "Согласие").

Основная масса брендированных российских веб-сериалов снимается в Москве и Петербурге. Именно здесь есть офисы крупных компаний, которые готовы за это платить, плюс в обеих столицах есть профильные вузы, готовящие профессиональных кинематографистов.

Автор первого российского интерактивного сериала "Все сложно" Ната Покровская говорит, что именно в короткометражках проявляются последние тренды в кинематографии. На большой экран они придут через три-пять лет, а в коротких роликах используются уже сейчас.

Наступление веб-сериалов интересно тем, что оно постепенно поднимает планку отечественного видеоконтента. Фактически у компаний, которые раньше заказывали рекламу у блогеров, появилась альтернатива: они могут снимать фильмы про себя. Появление конкурента в лице веб-сериалов, над созданием которых работают целые команды, заставляет и блогеров пересматривать подход к контенту - просто рассказывать о чем-то на фоне стены в комнате уже неинтересно, пользователи требуют хорошего монтажа и неожиданных ракурсов.

Будущее веб-сериалов ряду экспертов видится весьма радужным. Так, Антон Калинкин предполагает, что в перспективе такие фильмы ждет уход в интерактив, когда, кликнув на одежду главного героя, пользователи смогут узнать, где она продается, и купить ее онлайн; кликнув на еду в кадре, получить возможность заказать ее на дом. То есть фактически сам ролик превращается в некую платформу, на которой будет размещаться реклама брендов.

Правда, стоит отметить, что веб-сериалы пока все-таки являются продуктом штучным. Очевидно, что если видеохостинги будут завалены брендированным видеоконтентом, то спрос на него упадет. Все помнят мультсериал "Масяня", который можно назвать первым отечественным веб-сериалом. Но новые веб-сериалы, которые заливают на платформы и хостинги, широкому зрителю неизвестны.

Заметна и другая тенденция. Пока в бесплатный доступ выкладывается все больше брендированного контента, некоммерческое кино уходит на платные сайты. Таким образом, у зрителя появляется выбор: платить деньги или смотреть рекламный ролик. Эксперты полагают, что это разумная тенденция, наконец Рунет приходит к тому, что труд по созданию фильмов должен быть кем-то оплачен.