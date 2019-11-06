В Петербурге завершился III Всероссийский фестиваль студенческих медиаработ "РеПост". Открытые лекции, мастер-классы и подведение итогов творческого конкурса прошли сразу на нескольких площадках, в том числе в аудиториях Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича и в лофт-пространстве "Центр событий".

Как поясняют организаторы фестиваля, мероприятие направлено "на выявление и поддержку молодых, талантливых авторов, содействие их творческой активности, а также создание единой информационной среды для развития коммуникаций и обмена опытом студенческой молодежи". В этом году участие в фестивале приняли более тысячи студентов почти из всех регионов России: от Дальнего Востока до Казани.

- Искренне завидую тем, кому посчастливилось ознакомиться со всеми работами участников, - отметил первый проректор - проректор по учебной работе СПбГУТ Георгий Машков. - Уверен, что все они талантливы и, безусловно, достойны стать победителями. Но призы все же получают лучшие.

Более ста авторов и авторских коллективов, придирчиво отобранных жюри, участвовали в очном этапе в Петербурге, лучшие работы выбирали в пяти номинациях: "Видео", "Радио", "Фото", "Online-журналистика", "Интерактивные медиа". Победители получили дипломы и памятные подарки. Например, в номинации "Радио" выбирали лучший студенческий радиопроект, авторскую программу, радиорепортаж, музыкальную программу и лучшего радиоведущего.

Все участники фестиваля остались довольны и программой, и результатами. Но на будущее попросили организаторов создать некий виртуальный альбом работ - если не всех поданных на конкурс, то хотя бы победителей. "Хочется следить за конкурентами", - пояснили они.