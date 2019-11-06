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06.11.2019 08:37
Проект: В регионах

Начало Арктики

В Поморье обсудили проекты развития Севера
Текст: Сергей Петров (Архангельск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 249(8007)
В октябре в Архангельске состоялся седьмой международный форум "Арктические проекты - сегодня и завтра", организованный областным правительством, ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" и Северным (Арктическим) федеральным университетом.
Директор ассоциации "Созвездие" Сергей Смирнов и губернатор Игорь Орлов (справа) на открытии форума. Фото: Михаил Прынков Директор ассоциации "Созвездие" Сергей Смирнов и губернатор Игорь Орлов (справа) на открытии форума. Фото: Михаил Прынков
Директор ассоциации "Созвездие" Сергей Смирнов и губернатор Игорь Орлов (справа) на открытии форума. Фото: Михаил Прынков

Добыча полезных ископаемых, перевозки по Севморпути, строительство судов и морской техники, разведка месторождений, разработка шельфа - в этих отраслях задействованы десятки предприятий Архангельской области.

- Архангельск часто называют воротами в Арктику. Мне больше нравится определение "начало Арктики", - сказал глава региона Игорь Орлов на открытии форума. - Действительно, путь в Арктику начинается в Архангельске. Но освоение северных территорий - общая задача всех регионов Арктической зоны.

Сегодня ключевые арктические проекты - это обустройство газового месторождения Каменномысское море в ЯНАО, строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход, создание Центра крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском, разработка Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле.

Горно-обогатительный комбинат на Павловском месторождении планируют запустить уже в начале 2020-х годов. Месторождение входит в пятерку крупнейших в мире, добытую здесь руду будут отправлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. Архангельск должен стать основным транспортно-логистическим узлом для снабжения проекта.

"Каменномысское море" - один из сложнейших в истории мировой нефтегазовой индустрии проектов. Месторождение расположено частично на суше, частично на шельфе Обской губы Карского моря, и для его освоения требуется создание ледостойких стационарных платформ. Первую из них готовы построить "Звездочка" и "Севмаш": предприятия уже провели предварительное разделение работ и могут включиться в проект. Это позволит к 2025 году довести долю производимой гражданской продукции на предприятиях Северодвинска до 30 процентов. По словам участников форума "Арктические проекты - сегодня и завтра", размещение заказа на северодвинских верфях - оптимальное решение: в пользу этого выбора говорят как компетенции поморских корабелов (именно в Северодвинске были построены платформы "Приразломная" и "Арктическая"), так и географическое положение верфей.

- В последние десять лет участие в арктических проектах стало одним из приоритетных направлений работы предприятий региона, - говорит директор ассоциации "Созвездие" Сергей Смирнов. - Только в проекте "Ямал СПГ" приняло участие около двухсот наших компаний. Сегодня мы готовимся к решению новых масштабных задач. Востребован промышленный, транспортный, кадровый потенциал региона.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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