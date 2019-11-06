В конце августа вся страна с замиранием сердца следила за судьбой двенадцатилетней Алисы Адамовой. Девочка вместе с родителями отдыхала на турецком курорте Бодрум. Во время плавания в бассейне руку школьницы засосало в трубу. Отец бросился спасать дочь, на помощь пришли другие отдыхающие. Увы, когда девочку подняли на поверхность, она уже не дышала. Через десять дней она скончалась. Сейчас турецкая сторона обвиняет в смерти Алисы ее мать.

Турецкие и российские врачи десять дней боролись за жизнь Алисы, но спасти ее не удалось. Фото: Архив Андриса Лейкуциса

Андрис Лейкуцис, отец Алисы, говорит, что, по данным международного юридического агентства, которое представляет интересы семьи в Турции, мать девочки, Наталья Адамова, проходит как "обвиняемая второй степени".

Турецкие следователи считают, что женщина не уследила за дочерью. Пока никаких писем они Наталье не писали, на допросы не вызывали. Но сама эта ситуация выбила из колеи семью, которая пытается справиться с потерей единственной дочери.

Алиса в свои двенадцать лет хорошо плавала. 18 августа, в один из последних дней отпуска, девочка пошла в бассейн. Родители были рядом. Когда Алиса начала тонуть, Андрис это сразу же увидел и бросился за дочерью.

По какой-то причине на трубе, по которой из бассейна выкачивают воду, не было решетки. Андрис под водой стал ломать трубу, чтобы высвободить руку дочери. Ему помогали польский турист Томаш Грушевский и американский путешественник по имени Хосик. Мужчины за несколько минут титаническими усилиями сломали трубу и освободили Алису. Но было уже поздно. Сотрудники отеля никак не участвовали в спасении девочки.

"Скорую" вызвали отдыхающие. Пока Алиса лежала в коме в больнице турецкого города Денизли, полиция начала расследование. Родители девочки говорят, что представители отеля никак с ними не связывались и даже не пытались объяснить случившееся, не говоря уже о том, чтобы принести соболезнования.

Андрис Лейкуцис сообщил, что, по данным юридического агентства, сейчас из материалов расследования таинственным образом пропала запись, зафиксировавшая трагедию. На последних кадрах видео Алиса ходит по краю бассейна.

Уголовное дело расследуется не только в Турции, но и в России. Сразу после смерти Алисы Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Почему Ленобласть? Потому что родители оформили в свое время на Алису квартиру в Кудрово, но сама девочка была прописана в Санкт-Петербурге. Наталья и Андрис также официально петербуржцы.

Сейчас, когда родители обращаются в различные региональные инстанции, они не понимают, куда писать, в Петербург или в область. С одной стороны, именно Петербург направил в Турцию бригаду врачей, чтобы помогать турецким докторам, когда Алиса лежала в коме. И именно по инициативе городских властей был поднят борт санавиации, который должен был доставить девочку на родину. С другой стороны, расследование ведется в Ленобласти. Андрис считает, что в этой ситуации лучше всего было бы, чтобы за выяснение всех обстоятельств взялся центральный аппарат СК, это упростило бы все процедуры.

В СК по Ленинградской области "РГ" сообщили, что выяснением обстоятельств гибели Алисы занимаются лучшие следователи из отдела по расследованию особо важных дел. Приоритетной считается версия, что сотрудники отеля не проследили должным образом за исправностью систем водоподготовки в бассейне. Сейчас опрошены родственники и друзья девочки, направлены запросы для получения данных от турецкой стороны, в частности, российские следователи намерены исследовать данные о том, в каком состоянии Алиса попала в больницу, какие лекарства применялись. Также следователей интересует и обустройство бассейна в отеле, где произошла трагедия.

Если российские следователи в первую очередь изучают вопросы безопасности самой конструкции, то турецкие специалисты исходят из версии, что имело место непреднамеренное убийство. Здесь обвиняемыми первой очереди являются сотрудники отеля, которые не проследили за бассейном.Андрис уверен, что при таком подходе ответственность в лучшем случае будут нести рядовые работники комплекса, но не производители оборудования, которые могли допустить брак, не обслуживающие компании, вовремя не заметившие, что бассейн становится опасным.

В семье погибшей девочки реалистично смотрят в будущее. Алису уже не вернуть. Единственное, на что надеются Андрис и Наталья, - это на масштабное расследование, которое позволит понять, почему произошла трагедия. Ведь в противном случае производители опасного оборудования останутся безнаказанными, а значит, то, что произошло с Алисой, может повториться. И не только в Турции.