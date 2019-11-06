В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков

В Вологодской области за два последних дня выпало больше месячной нормы осадков - 50 миллиметров. В реках уровень воды уже достиг рекордных отметок.

Непростая ситуация и в самой Вологде. Пролив произошел у моста в Осановском проезде. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Здесь перекрыто движение. Есть подтопления и в других территориях города. Сегодня в местах ЧП будут работать бригады водоканала.

А в Вологодском районе уже объявили режим повышенной готовности. Из-за обильных осадков наблюдаются подтопления в некоторых сельских поселениях. Там созданы оперативные группы, сообщает пресс-служба администрации.

- Ситуация сложная, но под контролем. Сейчас решается вопрос по закрытию дорог в Семенковском и Спасском поселениях, определяются альтернативные маршруты. Готовы пункты эвакуации. Привлечены аварийные службы, МЧС, ГИБДД, - прокомментировал глава муниципалитета Сергей Жестянников.

А вода, между тем, прибывает.