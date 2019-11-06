В России выбрали лучший туристический сувенир

Сувенир из Ленинградской области - волховская неваляшка - занял первое место в V Всероссийском конкурсе "Туристический сувернир", который завершился в Саратове.

Волховская неваляшка признана лучшей в номинации "сувенир-игрушка", сообщают в администрации Ленинградской области. Выглядит она как матрешка, но внутри у нее музыкальный механизм.

Сувенир интересен еще и тем, что волховская роспись - недавно возрожденная. Мастера, которые представили неваляшку, занимаются воссозданием народных художественных промыслов в Ленинградской области (в частности, волховской и шугозерской росписей). Разрабатывая образ неваляшки, авторы особенно тщательно подошли к соблюдению этнографических особенностей народных костюмов XIX века, бытовавших на территории современной Ленинградской области. Так, при изготовлении сувенира внимание уделялось не только прическе и форме рукавов, но даже длине платка - она была выверена с точностью до миллиметра.

Сотрудники мастерской говорят, что волховская роспись по дереву отличается живописностью. Ее особенность - красивый, с тонкими переходами от одного цвета к другому мазок, создающий эффект игры солнечного света на лепестках. Центральный мотив орнамента - это, обычно, "розан, окруженный листьями".

- Мы очень рады, что, по мнению экспертов, наши изделия являются оригинальными туристскими сувенирами, передающими "культурный код" Ленинградской области, - прокомментировали свою победу представители мастерской.

Стоит отметить, что конкуренция в этом состязании была серьезной: в финал вышли четыреста сувениров из 44 регионов России.