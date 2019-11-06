В России выбрали лучший туристический сувенир

Сувенир из Ленинградской области - волховская неваляшка - занял первое место в V Всероссийском конкурсе "Туристический сувернир", который завершился в Саратове.
Волховская неваляшка признана лучшей в номинации "сувенир-игрушка", сообщают в администрации Ленинградской области. Выглядит она как матрешка, но внутри у нее музыкальный механизм.
Сувенир интересен еще и тем, что волховская роспись - недавно возрожденная. Мастера, которые представили неваляшку, занимаются воссозданием народных художественных промыслов в Ленинградской области (в частности, волховской и шугозерской росписей). Разрабатывая образ неваляшки, авторы особенно тщательно подошли к соблюдению этнографических особенностей народных костюмов XIX века, бытовавших на территории современной Ленинградской области. Так, при изготовлении сувенира внимание уделялось не только прическе и форме рукавов, но даже длине платка - она была выверена с точностью до миллиметра.
Сотрудники мастерской говорят, что волховская роспись по дереву отличается живописностью. Ее особенность - красивый, с тонкими переходами от одного цвета к другому мазок, создающий эффект игры солнечного света на лепестках. Центральный мотив орнамента - это, обычно, "розан, окруженный листьями".
- Мы очень рады, что, по мнению экспертов, наши изделия являются оригинальными туристскими сувенирами, передающими "культурный код" Ленинградской области, - прокомментировали свою победу представители мастерской.
Стоит отметить, что конкуренция в этом состязании была серьезной: в финал вышли четыреста сувениров из 44 регионов России.
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Друзья! Наша волховская неваляшка заняла первое место в номинации "Сувенир-игрушка" в своей категории на Всероссийском конкурсе "Туристический Сувенир" 2019 🎉 Мы очень рады, что по мнению экспертов, наши изделия являются оригинальными туристскими сувенирами, передающими "культурный код" нашего региона - Ленинградской области. Конкурс по-настоящему вдохновляет на путешествия по России и знакомство с традициями регионов, ведь они такие разные и уникальные! Благодарим всех, кто поддерживает нашу деятельность, а также организаторов, особенно - основателя конкурса Геннадия Васильевича Шаталова @regionpr и исполнительного директора Веронику Косых @veronika.kosykh ! 😌 На фото - удивительная Волга ☺ #ПораПутешествоватьПоРоссии #туристическийсувенир #турсувенир2019 #турсувенир Our nevalyashka with Volhov's painting got 1st place at 'Touristic souvenir' competition 🎉 We're very happy to know that experts find our products interesting touristic souvenirs with which we can share culture of Leningradskaya oblast. The competition really inspires to travel through Russia and know about regions' traditions because they are absolutely different and unique 😌 In the 2nd picture - amazing Volga river in Saratov ☺ #волховскаяроспись #волховскийрозан #нхпло #нхп #нхп_регион47 #областькультуры #областьнхп #ленинградскаяобласть #роспись #промыслы #возрождение #Саратов #artcrafts #russianculture #traditionalartsandcrafts #russianart