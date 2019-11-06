Звезда петербургской сцены Татьяна Ткач сыграла миссис Сэвидж

В репертуаре Театра "На Литейном" появился спектакль "Странная миссис Сэвидж".Выпущен он к юбилею замечательной петербургской актрисы, народной артистки России Татьяны Ткач.

Роль миссис Сэвидж - мечта для многих возрастных актрис. Ее играли звезды мировой величины: Фаина Раневская, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Людмила Касаткина, Вера Васильева. Пожилая дама миссис Сэвидж, обладательница десятимиллиардного состояния, попадает в лечебницу для душевнобольных "Тихая обитель". Туда ее поместили приемные дети, считающие, что она не в своем уме - тратит деньги на благотворительность, учредила "Фонд Счастья", чтобы помогать людям осуществлять их заветные желания.

У пьесы американского драматурга Джона Патрика о добре и милосердии, власти денег, написанной в 1950 году, счастливая сценическая судьба (есть и несколько экранизаций). В Театре "На Литейном" ее поставил известный режиссер Александр Кузин (Ярославль), лауреат Международной Премии Станиславского в номинации "За вклад в театральную педагогику". Его хорошо знают в Ташкенте и в Самаре (был главным режиссером театра "СамАРТ"), Новосибирске…В Петербурге идут спектакли Кузина по пьесам Островского - в театре Комедии имени Н.П. Акимова ("Правда - хорошо, а счастье лучше"), в ТЮЗе ("Бешеные деньги"). В Театре "На Литейном" - "Семейный портрет" по драме Горького "Последние", "Поминальная молитва" Горина.

- Пьеса "Странная миссис Сэвидж" - добрая сказка для взрослых. Сегодня зрители устали от социальных проблем. Поэтому наш спектакль про человека, который захотел делать добро людям, а его родные не поняли этого, - говорит Александр Кузин.

- Мы с режиссером выбрали к моему юбилею эту пьесу - и не ошиблись, - поделилась с "РГ" Татьяна Ткач. - Зрители принимают спектакль хорошо. Сейчас такой дефицит любви, добра и взаимопонимания. Хорошо бы жалеть друг друга, щадить, ограждать от неприятностей. "Странная миссис Сэвидж" - как сказка для взрослых, со счастливым концом, где добро побеждает зло, в жизни не всегда так бывает. Когда у людей дефицит добра, они с удовольствием смотрят такие спектакли, и сердца откликаются. Ради этого и существует театр - происходит обмен энергией, мыслями, добротой, так, чтобы сердце защемило, слезы потекли, чтобы было о чем задуматься.

Мне очень повезло, что я встретилась с замечательным режиссером Александром Кузиным (это третья наша совместная работа). Хотя в моей жизни были хорошие режиссеры - Кама Гинкас, Григорий Козлов… Я счастлива, что у меня было много больших ролей, есть что вспомнить...Моя жизнь в Театре "На Литейном" сложилась удачно. Что главное для артиста? Играть. Какие партнеры здесь у меня! Одно удовольствие работать с ними. Только когда есть любовь, раскрепощенность, радость, может что-то хорошее произойти. Интересный материал, талантливый режиссер, любимые партнеры - и на репетицию бежишь как на свидание.

А что такое для актрисы костюмы, которые подходят ее образу? Сэвидж странная, экстравагантная, непредсказуемая, какой у нее характер! Представляете, каково в таком возрасте вдруг стать актрисой, выйти на сцену, как поступила она? Ее отличительные черты - доброта, воздушность, свет - подчеркиваются роскошными костюмами, роскошным цветом, шляпками. Андрей Климов, талантливый художник с потрясающим вкусом, приходил к нам на первые репетиции, и сразу стало ясно, что все будет замечательно.

Художник-постановщик спектакля - великолепный Андрей Климов (Москва), его участие в проекте - радость для актеров и режиссеров.

- Для меня огромное счастье работать с Александром Кузиным, каждое его предложение я воспринимаю как подарок и удачу, - рассказал "РГ" художник. - В 2016 году мы выпустили в театре Акимова спектакль "Правда - хорошо, а счастье лучше" по Островскому. В этой постановке мы решили не привязываться к какому-то определенному времени. Это немного символические костюмы. Образ Татьяны Дмитриевны Ткач - это образ райской птицы или экзотической бабочки, которая залетела в серые будни обитателей больницы. Все пациенты клиники одеты в костюмы теплых, бежевых оттенков. Их костюмы мягкие, опрятные, но они домашние, загородные, а костюмы миссис Сэвидж из шелка, крепдешина, летящие и легкие. Миссис Сэвидж у нас носит шляпки, крупные и яркие украшения, всё, что так идет самой Татьяне Дмитриевне, невероятной красавице.

Пьеса прекрасная, я ее очень люблю. Я видел спектакль Андрея Денникова в Театре Сергея Образцова, с прекрасной Верой Васильевой, где часть персонажей ... куклы. И еще я с детства помню легендарный спектакль Театра Моссовета (где сейчас имею счастье работать) с Верой Марецкой. Это удивительные спектакли, но наш совершенно другой. Другой по настроению, по способу существования, по картинке, по всему.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Михаил Разумовский (в роли Доктора), Сергей Гамов (Сенатор, один из сыновей миссис Сэвидж), Ирина Лебедева (Мисс Пэдди).

Кстати

Увидеть Татьяну Ткач можно в спектаклях Театра "На Литейном" "Поминальная молитва", "Лес", "Семейный портрет", "Игра в джин", "Странная миссис Сэвидж". А также в антрепризе "Амазонки" (постановка Андрея Носкова), где заняты звезды петербургской сцены.