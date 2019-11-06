Аксенов назначил крымского бизнес-омбудсмена

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил уполномоченным по защите прав предпринимателей в РК Светлану Лужецкую. Соответствующий указ обнародован на официальном портале правительства республики.

В документе отмечается, что Лужецкая назначена бизнес-омбудсменом республики на пять лет. С ноября 2014 года она занимала указанную должность, а перед этим возглавляла комиссию Государственного совета РК по вопросам предпринимательства со статусом постоянной комиссии парламента.

Светлана Лужецкая родилась 12 апреля 1966 года в Полтаве (УССР). В 1990 году окончила Полтавский кооперативный институт ("экономист"), в 2012-м Киевский университет права Национальной академии наук Украины по специальности ("правовед"). С 1991 по 2010 годы работала в сфере бизнеса на руководящих должностях. В 2010-2014 годах возглавляла Черноморскую районную государственную администрацию.